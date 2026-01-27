Nazrite do zákulisia Osudu. Herečka sa podelila o autentické momenty z natáčania nového seriálu

Jana Petrejová
K záberom pridala veľmi pekné slová, ktoré mnohých chytia za srdce.

Prime time vysielací čas včera v televízii JOJ patril novému seriálu Osud, ambicióznemu projektu, ktorý sľubuje silný emocionálny príbeh o bohatstve, moci, rodinných tajomstvách a následkoch minulosti, ktoré ovplyvňujú prítomnosť aj budúcnosť postáv. Týka sa to aj Alžbety Kráľovičovej, ktorej sa zhostila Viktória Petrášová. 

V centre deja stojí rodina Kráľovičovcov, ktorá si vybudovala meno a bohatstvo na úspešnom rodinnom liehovare, no pod leskom úspechu sa skrývajú dávne chyby, napäté vzťahy a skryté tajomstvá. Nad rodinou visí otázka, či peniaze a moc skutočne prinášajú pokoj a šťastie – alebo či len zatemňujú realitu.

Ľudí z Osudu označila za druhú rodinu

Súčasťou deja je tiež Alžbeta Kráľovičová, žena, ktorá chce krásu, rodinu a lásku. Všetko jej však akosi uniká spomedzi prstov. Závidí, čo majú ostatní a ona nie, pričom nechýba sebaľútosť. Stvárňuje ju Viktória Petrášová, ktorá nedávno pre televíziu JOJ v rámci propagácie seriálu poznamenala, že ju veľmi baví hrať ju, keďže ide o citlivú a vnímavú ženu, hoci vyrastá v zlatej klietke a nie je spokojná s tým, kým je.

Pre herečku sa natáčanie stalo zjavne nezabudnuteľnou skúsenosťou, ktorá obohatila jej hereckú cestu. Svedčí o tom jej najnovší príspevok, ktorý zverejnila na sociálnej sieti. S fanúšikmi sa podelila o autentické dojmy z natáčania dramatického seriálu a toho, ako to vyzeralo v zákulisí. Séria fotografií naznačuje, že pri nakrúcaní projektu očividne panovala na pľaci príjemná atmosféra. Taktiež vidieť, že si herci sadli aj mimo kamier. Čo je však hlavné, herečka si to užívala.

Nechýbali ani dojímavé slová, ktoré si Viktória nemohla nechať len pre seba. Očividne nejde len o nejaký obyčajný projekt, ale o niečo, čo jej veľmi prirástlo k srdcu. „Natáčanie seriálu Osud bolo tak krásne, že je naozaj ťažké to opísať. A to najmä vďaka všetkým výnimočným ľuďom, ktorí do toho vložili kus seba. Ste moja druhá rodina. Ďakujem,“ napísala herečka pred troma dňami na Instagrame k sérii záberov.

Dramatické momenty a napätie, ale aj realistický pohľad na život postáv, ktoré sa ocitajú v zložitých situáciách a musia čeliť vlastným osudom, to všetko prináša nový seriál, ktorého prvú časť už mali možnosť vidieť diváci. No ten pravý obraz o projekte si budú môcť urobiť až po nejakom čase.

