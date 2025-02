Vzhľad Nicole Kidman vyvoláva obavy. Vydesení fanúšikovia špekulujú, čo je za tým, padajú známe slová

Nicole Kidman je jednou z najikonickejších herečiek svojej generácie. Jej kariéra je plná úspechov, ocenení a nezabudnuteľných filmových rolí. No už niekoľko rokov sa pozornosť upiera nielen na jej herecké výkony, ale aj na jej výzor. Najmä jej štíhla postava sa stala predmetom špekulácií a obáv o zdravie herečky.

Hollywood je miestom, kde sú herečky často vystavené extrémnym nárokom na vzhľad. Ideál krásy sa mení, no jedno zostáva konštantné – dôraz na štíhlu postavu. Nicole Kidman, ktorá je známa svojou elegantnou a subtílnou postavou, sa v posledných rokoch zdá ešte chudšia než kedykoľvek predtým.

To vyvolalo diskusie medzi jej fanúšikmi, ktorí špekulujú, či herečka naozaj netrpí poruchami príjmu potravy. Nicole sa k týmto špekuláciám nikdy otvorene nevyjadrila, no viackrát zdôraznila, že sa o svoje telo stará zdravým životným štýlom, pravidelným pohybom a vyváženou stravou. No jej komentáre pod instagramovými príspevkami poukazujú na to, že majú fanúšikovia jasno, čo spôsobuje extrémnu štíhlosť herečky.

View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman)

Preháňa to?

Nie je to prvýkrát, čo sa slávna herečka stala terčom mediálnych špekulácií o hmotnosti. Hollywood je plný príkladov herečiek, ktoré čelili podobnému tlaku. Ako uvádza web Hindustan Times, pod drobnohľadom kvôli váhe býva často práve Nicole alebo Angelina Jolie. Často sa však ukazuje, že tieto dohady sú prehnané a založené len na vizuálnych dojmoch, nie na skutočných lekárskych faktoch. No pri pohľade na známu hviezdu sú obavy o jej zdravie opodstatnené.

View this post on Instagram A post shared by Adir Abergel (@hairbyadir)

„Si neuveriteľne štíhla,“ neodpustil si napísať pod fotku jeden z fanúšikov Nicole. A nebola to ojedinelá poznámka na postavu herečky. „Toto je nočná mora Ozempicu. Chúďa žena, niekto by jej už mal povedať, nech s tým skončí,“ dodáva ďalší. Už rok sa však objavujú dohady o možnej anorexii či extrémnych diétach Nicole. Mnohé médiá poukazujú na jej kostnatý výzor, pričom sa šíria obavy o jej zdravotný stav. Samotná herečka to ale za tie roky už prestala riešiť.

Dôležitosť duševného zdravia v šoubiznise