Nemá rád upratovanie a varenie: Alexander Bárta odkryl svoje súkromie. V takejto podobe ho mnohí nepoznajú

Keď sa povie herec, ktorý dokáže prirodzene prechádzať medzi vážnymi dramatickými rolami a ľahkosťou televíznej zábavy, meno Alexandra Bártu patrí medzi tie, ktoré na slovenskej scéne okamžite zarezonujú. Jeho tvár je divákom dobre známa z divadelných dosiek aj z populárnych televíznych seriálov.
Avšak za touto profesionálnou istotou sa skrýva človek, ktorý žije svoj život v tempe, aké mnohým uniká. Alexander Bárta, ktorého si mnohí pamätajú v úlohe Milana Kordiaka zo seriálu Panelák, prezradil v rozhovore pre Báječnú ženu, že v herectve má rád inakosť.
Každá rola má preňho zmysel
Hoci sa považuje za multifunkčného herca, je pravda, že v poslednej dobe stvárnil prevažne negatívne postavy. Príkladom je film Šampión, kde si zahral “eštebáka”. “V rámci príbehu Ondreja Nepelu to bolo podľa mňa zaujímavé. Všetky postavy dotvárali jeho príbeh, tak aj táto do neho veľmi dobre zapadala. Mne sa napríklad páčilo, že som bol súčasťou tej mozaiky a vôbec mi nevadilo, že bola negatívna a ja som musel byť namosúrený,” ozrejmil herec.
Ako ďalej prezradil, podľa neho je každý herec rád, ak môže stvárňovať rôzne postavy. Inakosť mu sedí, obzvlášť keď je autentická. “Okrem toho, aj negatívna postava môže byť niečím pozitívna,” doplnil Alexander Bárta, ktorý má rád každú jednu svoju postavu, ktorú zahrá. Nezáleží pritom, či je negatívna alebo pozitívna. “Je to ako v reálnom živote, lebo nič nie je len biele a čierne. Tak aj úloha „strážcu zákona“ vo filme o športovcovi môže byť pre diváka zaujímavá,” prezradil.
