Prieskum: Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko: Hnutie Igora Matoviča kleslo, SaSka má najväčší nárast

Lucia Mužlová
TASR
Nový prieskum agentúry AKO.

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v apríli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 20,8 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17,8 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 8,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj SaS (8,2 percenta), Republika (osem percent) a Hnutie Slovensko (7,7 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili tiež KDH (7,6 percenta) a Demokrati (šesť percent).

Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,9 percenta), Maďarská aliancia (4,7 percenta), Sme rodina (2,8 percenta), Právo na pravdu (2,2 percenta) a ĽSNS (0,4 percenta).

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 37 kresiel, Smer-SD 32 kresiel a Hlas-SD 16 kresiel. So 14 poslancami by v NR SR boli SaS a Republika. Hnutie Slovensko i KDH by získali zhodne po 13 mandátov a Demokrati by mali 11 kresiel.

Prieskum sa realizoval od 8. do 17. apríla na vzorke 1000 respondentov.

Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj…

