Čo hrozí Slovensku, ak bude konflikt v Iráne pokračovať? „Veľmi škaredý scenár“ a strata tisícok pracovných miest

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
TASR
Ak sa vojna rýchlo neskončí, podľa Petra Kažimíra by sa mohla zvýšiť inflácia a nezamestnanosť.

Ak by konflikt s Iránom ďalej eskaloval a trval by ďalšie týždne a mesiace, nieslo by to so sebou hrozbu poklesu hospodárskeho rastu, nárastu inflácie na úroveň 7 % a stratu desiatok tisíc pracovných miest. Uviedol to v piatok v Bratislave vo svojom príhovore k delegátom výročného snemu Republikovej únie zamestnávateľov guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažímír.

„Nejasný koniec vojny na Blízkom východe vyhrotil neistotu vo svetovej ekonomike a prináša riziko aj pre našu krajinu. Pritom informácie pred vypuknutím konfliktu naznačovali, že rast slovenskej ekonomiky by mohol byť o niečo lepší, než sme pôvodne očakávali. Vojna však zatienila sľubný vývoj európskej ekonomiky aj slovenského trhu práce z prelomu rokov. V dôsledku konfliktu začali ceny energetických komodít na finančných trhoch dramaticky rásť a to vidíme naozaj všetci. Pozitívne je, že nárast cien ropy a zemného plynu je zatiaľ slabší než po ruskej invázii na Ukrajinu,“ priblížil.

Spomalenie ekonomiky

Stále však podľa neho iránsky konflikt môže globálnu ekonomiku výrazne spomaliť. „Čím dlhšie bude konflikt trvať a čím väčšie škody napácha, tým silnejší bude jeho negatívny dosah na globálnu aj na slovenskú ekonomiku. A to trápi naozaj všetkých, nielen nás. Práve v takomto prostredí zohráva schopnosť firiem a podnikov zvládať tieto situácie kľúčovú úlohu. Slovensko tento tlak pociťuje veľmi intenzívne, jasne to ukazuje aj naša jarná predikcia,“ upozornil.

Foto: SITA/AP

„Podľa tejto predpovede rast ekonomiky sa pohybuje na úrovni približne pol percenta, je slabý a je ťahaný takmer výlučne zahraničným dopytom. Domáca spotreba zostáva utlmená, firmy odkladajú investície, ľudia šetria, inflácia sa nachádza v blízkosti 4 % a nominálne mzdy síce rastú. Inflácia tento rast takmer celý pohltí, takže reálne mzdy sa pohybujú tento rok okolo nuly,“ spresnil.

„Hovoril som o potrebe uvažovať v scenároch. Bolo by nezodpovedné ich nemať, a preto existuje aj ešte horší negatívny scenár. V ňom uvažujeme o situácii, v ktorej by konflikt s Iránom ďalej eskaloval, trval by ďalšie týždne a mesiace. To so sebou nesie hrozbu poklesu rastu, hrozbu nárastu inflácie až na úroveň 7 % a straty desiatok tisíc pracovných miest,“ zdôraznil.

Je to podľa Kažimíra veľmi škaredý scenár, „Očakávam, že skutočný vývoj bude lepší. Tento náš alternatívny scenár ilustruje rozsah neistoty, v ktorej žijeme, ktorej ekonomika čelí, a zároveň umožňuje verejnosti priebežne vyhodnocovať možné širšie škody pre ekonomiku v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať konflikt a ceny energií. Je vhodný na účely strategického riadenia aj záťažového testovania. Koniec koncov pre vás, pre firmy a podniky to nie sú abstraktné čísla, sú to reálne rozhodnutia, či a ako investovať, koho zamestnávať a či je možné rozvíjať sa a rásť,“ dodal guvernér NBS.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

