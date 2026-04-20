Tatiana Drexler odkryla zákulisie porotcovania: Málokto by povedal, aká je bývalá tanečnica v realite

Sú ľudia, ktorí dosiahnu úspech, o akom iní len snívajú – a napriek tomu o ňom hovoria s pokorou, akoby to bola len prirodzená súčasť ich cesty. Presne tak pôsobí aj známa tanečnica a porotkyňa Tatiana Drexler, ktorá patrila k absolútnej špičke vo svojom odbore.
Napriek desiatkam ocenení a úspechom však otvorene priznala pre Šarm, že minulosť pre ňu nie je niečo, čo by si vystavovala na poličke – skôr kapitola, ktorú už dávno uzavrela.
Jej pohľad na hodnotenie výkonov
Tatiana Drexler sa počas svojej aktívnej tanečnej kariéry zaradila medzi najúspešnejšie osobnosti v oblasti spoločenského tanca. Súťažila na medzinárodnej úrovni, dosahovala finálové umiestnenia a patrila medzi rešpektované mená v tanečnom svete. Porotcovala na rôznych tanečných súťažiach, no zatiaľ sa jej nestalo, že by sa niekto na ňu urazil a neprehovoril s ňou ani slovo.
“Nepamätám sa, ale možno mi to len nepovedali, možno boli tiež diplomatickí. Keď si spomínam na to, že keď som kedysi súťažne tancovala a vyhrali sme, vtedy sme hovorili o porotcoch v dobrom. No už od druhého miesta sme nadávali. Nemyslím si, že je to teraz inak,” uviedla so smiechom.
Ako ďalej pokračovala, hlavne tí starší a skúsenejší si vedia poradiť s jej hodnoteniami, ktoré nemusia byť práve najpozitívnejšie. Podľa nej, ak sa aj na ňu naštvali, nepovedali jej to. “Ak dám deviatku, hovoria si, prečo som nedala desať. A keď dám osem, tak sa pýtajú, prečo nám dala osem a tamtým deväť. Ja si myslím, že úloha porotcu všeobecne nie je byť obľúbený,” poznamenala.
