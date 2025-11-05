Vyslovene jej to prekáža. Marcela Laiferová po dlhých rokoch vyšla s pravdou von, čo naozaj nemá rada

Na konte má mnoho ocenení z rôznych zahraničných festivalov, získala Zlatú lýru, vďaka čomu sa stala prvou Slovenkou, a taktiež založila orchester. Staršie ročníky ju považujú za slovenskú hudobnú legendu, ktorá sa ani po 62 rokoch na scéne nechystá spomaliť. I napriek dlhej dobe, čo je na očiach verejnosti, jej sláva nestúpla do hlavy.
Speváčka a vyštudovaná lekára Marcela Laiferová sa nachádza v príjemnom životnom období. Podľa Šarmu oslavuje totiž životné aj pracovné jubileum a hoci má krásnych 80 rokov, na brzdu neplánuje šliapnuť. Ako nedávno prezradila, stále má čo robiť, tvorí hudbu a cestuje po celom Slovensku.
Chystá veľkolepý koncert
Má v sebe energiu a teší sa zo života, hoci to vôbec nemala jednoduché. „Objavil ma Braňo Hronec a potom prišiel môj manžel – doktor Laifer, ale ten žil krátko a ovdovela som, keď som nemala ešte ani 25 rokov. Kapelu som založila sama a nikdy som nemala manažérov. Kreovala som sa sama,“ priznala speváčka, ktorá si vybudovala kariéru bez skratiek.
V lete oslávila 80. narodeniny so svojou najbližšou rodinou. Avšak tá pravá oslava bude na pódiu, keďže 27. novembra organizuje veľkolepý koncert. Aj v tomto prípade si to celé sponzoruje sama a pozvala ľudí, ktorí sú jej blízki. nebude chýbať Peter Stašák, Beáta Dubasová, Peter Lipa či Marián Čekovský. „Prezradím, že nebude chýbať spomienka na Jožka Bednárika, ale mimoriadne sa teším na prezentáciu Nely Pociskovej, ktorú považujem za prvý veľký objav po rokoch,“ odtajnila umelkyňa.
Marcela je pokorná žena, ktorej nechýba taktiež skromnosť. Potvrdila to svojimi slovami na adresu ľudí, žijúcich mimo mesta. „Nikdy som nežila na dedine, ale na Liptove som mala dlhé roky chatu a tam som spoznala množstvo ľudí. Nemám rada, keď obyčajných ľudí niekto označí za sedliakov. To slovo mi vyslovene prekáža,“ priznala speváčka, ktorá videla, ako mali niektorí zariadené domy. A hoci boli v jednoduchom štýle, mali čisto.
