Vyslovene jej to prekáža. Marcela Laiferová po dlhých rokoch vyšla s pravdou von, čo naozaj nemá rada

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Je na to alergická.

Na konte má mnoho ocenení z rôznych zahraničných festivalov, získala Zlatú lýru, vďaka čomu sa stala prvou Slovenkou, a taktiež založila orchester. Staršie ročníky ju považujú za slovenskú hudobnú legendu, ktorá sa ani po 62 rokoch na scéne nechystá spomaliť. I napriek dlhej dobe, čo je na očiach verejnosti, jej sláva nestúpla do hlavy. 

Speváčka a vyštudovaná lekára Marcela Laiferová sa nachádza v príjemnom životnom období. Podľa Šarmu oslavuje totiž životné aj pracovné jubileum a hoci má krásnych 80 rokov, na brzdu neplánuje šliapnuť. Ako nedávno prezradila, stále má čo robiť, tvorí hudbu a cestuje po celom Slovensku.

Chystá veľkolepý koncert

Má v sebe energiu a teší sa zo života, hoci to vôbec nemala jednoduché. „Objavil ma Braňo Hronec a potom prišiel môj manžel – doktor Laifer, ale ten žil krátko a ovdovela som, keď som nemala ešte ani 25 rokov. Kapelu som založila sama a nikdy som nemala manažérov. Kreovala som sa sama,“ priznala speváčka, ktorá si vybudovala kariéru bez skratiek.

V lete oslávila 80. narodeniny so svojou najbližšou rodinou. Avšak tá pravá oslava bude na pódiu, keďže 27. novembra organizuje veľkolepý koncert. Aj v tomto prípade si to celé sponzoruje sama a pozvala ľudí, ktorí sú jej blízki. nebude chýbať Peter Stašák, Beáta Dubasová, Peter Lipa či Marián Čekovský. „Prezradím, že nebude chýbať spomienka na Jožka Bednárika, ale mimoriadne sa teším na prezentáciu Nely Pociskovej, ktorú považujem za prvý veľký objav po rokoch,“ odtajnila umelkyňa.

Marcela je pokorná žena, ktorej nechýba taktiež skromnosť. Potvrdila to svojimi slovami na adresu ľudí, žijúcich mimo mesta. „Nikdy som nežila na dedine, ale na Liptove som mala dlhé roky chatu a tam som spoznala množstvo ľudí. Nemám rada, keď obyčajných ľudí niekto označí za sedliakov. To slovo mi vyslovene prekáža,“ priznala speváčka, ktorá videla, ako mali niektorí zariadené domy. A hoci boli v jednoduchom štýle, mali čisto.

Vzdelanie nie je dôležité

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac