Ak často zaspíte pri pozeraní filmu, nie je to náhoda. Odborníci na to našli niekoľko vysvetlení

Existujú len dva druhy ľudí – tí, ktorí zaspávajú pri sledovaní filmov a tí, ktorí s nimi chodia, a potom sú nahnevaní, že si málokedy môžu spolu niečo pozrieť. Ako sa však ukázalo, existuje jednoznačný dôvod, prečo niektorí ľudia jednoducho zaspia aj pri tom najzaujímavejšom filme a nie je to preto, že by nemali snahu ostať hore.
Odborníci na spánok pre portál HuffPost uviedli, že existuje mnoho dôvodov, prečo sa stáva, že ľudia zaspia pri filme, a niektoré sú znepokojujúcejšie než iné. Existuje pritom aj jeden typ ľudí, ktorému sa to deje najčastejšie a nie je to náhoda.
Prostredie pomáha
„Existuje niekoľko environmentálnych faktorov spojených so sledovaním televízie alebo filmu, ktoré podporujú ospalosť,“ povedal Dr. Neal Walia, špecialista na spánok z UCLA Health v Kalifornii, a pokračoval: „Keď sa ráno zobudíte, buduje sa u vás niečo, čo nazývame spánkový apetít (pozn. red. „sleep drive“) – teda to, ako veľmi vaše telo túži po spánku.“
Vysvetlil, že počas dňa tento apetít narastá a vrcholí v čase večierky.
„A práve tento pohon vás dostane do spánku a sprevádza vás ním,“ poznamenal Walia. „Ľudia zvyčajne pozerajú filmy a televíziu večer po dlhom pracovnom dni. To je čas, kedy je ich spánkový apetít najvyšší.“ Inými slovami – vaše telo v tomto čase začne túžiť po spánku.
Niekedy za to môže výber filmu
Nejde však len o biológiu. „Niekedy ide jednoducho o nedostatok podnetov,“ hovorí Dr. Molly Atwood, riaditeľka klinického tréningu v programe behaviorálnej spánkovej medicíny na Johns Hopkins Medicine v Baltimore.
Ak sa počas dňa cítite unavení, môžete si všimnúť, že vaša únava zmizne, keď s niečím interagujete – či už ide o hranie sa s telefónom alebo hýbanie sa v kuchyni pri príprave večere. Prečo je to však tak? „Vaše telo má systém, ako prekonať akúkoľvek ospalosť pomocou stimulov,“ uvádza Walia. Sledovanie televízie alebo filmu je vo všeobecnosti aktivita s nízkou mierou stimulácie. TikTok alebo dokonca domáce práce, ako je skladanie bielizne, sú stimulujúcejšie.
„Ak ležíte a je tma, vaše telo dostáva signál, že je noc. Ak film nie je veľmi stimulujúci alebo je nudný, pre akúkoľvek prítomnú ospalosť je oveľa jednoduchšie prevziať kontrolu,“ dodala Atwood.
Radšej siahnite po niečom novom
Dôležitý je tiež výber filmu či seriálu. Ak si totiž po dlhom dni pustíte niečo, čo už ste predtým videli a považujete to za vaše obľúbené, doslova sa z toho stane „oddychovka“, keďže vás to núti k spánku.
Podľa Atwood je totiž pravdepodobnejšie, že zaspíte pri niečom, čo ste videli už viackrát. „Náš nervový systém je vtedy pokojný a v bezpečí, na rozdiel od sledovania akčného filmu alebo hororu,“ hovorí Atwood. Taktiež nemusíte venovať toľko pozornosti zápletke, aby ste vedeli, čo sa deje, čo telu umožňuje ľahšie zaspať.
Nahlásiť chybu v článku