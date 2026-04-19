Našli sme „bavorský Karibik“. V jazere, o ktorom ste nepočuli, sa môžete aj okúpať

Eibsee, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Tip na výlet
V lete dosahuje teplotu až 22 stupňov Celzia.

Má nádhernú smaragdovozelenú farbu, 9 ostrovov, očarujúcu turistickú trasu a pláž. Môžete si v ňom nielen zaplávať, ale sa na ňom aj člnkovať či plaviť na lodi. Údajne je jedným z najkrajších jazier v krajine.

Klenot alpskej scenérie

Turisti ho nazývajú „európskou Kanadou“ či „bavorským Karibikom“, jazero Eibsee je magické miesto ako z rozprávky, píše web Metro.

Tento klenot alpskej scenérie nájdete na juhu Nemecka pri hraniciach s Rakúskom vo vápencovom pohorí Wetterstein na území spolkovej krajiny Bavorsko. Leží v nadmorskej výške 973 metrov juhozápadne od Garmisch-Partenkirchenu, pod severnou stenou najvyššej nemeckej hory Zugspitze (2962 metrov nad morom).

Jazero je skutočne obrovské, má rozlohu až 177,4 ha a maximálnu hĺbku 35,4 metra. Nachádza sa na ňom až 9 ostrovov a okolo celého jazera vedie turistická trasa, ktorá má 7 kilometrov a zaberie vám približne 2 hodiny. V jeho blízkosti sa vyskytuje aj 5 ďalších menších jazier. Dostanete sa sem autom z mesta Grainau aj vlakom zo železničných staníc Eibsee a Eibseeseilbahn.

Pri jeho južnom brehu je dokonca aj pláž, kde si môžete prenajať loď, motorový čln alebo vodný bicykel. V jazere si môžete tiež zaplávať, počas letných mesiacov jeho teplota môže dosiahnuť až 22 stupňov Celzia.

Má prenádhernú smaragdovozelenú vodu, všade naokolo sú lesy a obrovské alpské štíty, vďaka čomu si vyslúžilo označenie jedného z najkrajších jazier v bavorských Alpách. Zaujímavosťou je, že jazero je v súkromnom vlastníctve rodiny, ktorá prevádzkuje hotel s rovnomenným názvom.

Podobné jazero sme navštívili aj my

Rovnako impozantné jazero sme navštívili aj my. Avšak vo švajčiarskych Alpách. Reč je o jazere Oeschinensee, ktoré je považované za najkrajšie v celom Švajčiarsku. Celá scenéria tohto miesta pôsobí ako z pohľadnice a jeho panorámy nám vyrazili dych.

Jazero má priezračnú tyrkysovú farbu, rozlohu 1,1 kilometra a maximálnu hĺbku až 56 metrov. Leží na území obce Kandersteg v kantóne Bern v nadmorskej výške 1 578 metrov nad morom. Asi hodinu jazdy autom z mesta Bern a približne na polceste medzi Ženevou a Zürichom. Vzniklo zosuvom pôdy pred niekoľkými tisíckami rokov a je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

V lete sa na jazere môžete člnkovať a v zime korčuľovať. My sme jazero navštívili v septembri, preto sme túto jedinečnú možnosť využili a za 30-minútovú plavbu člnom sme zaplatili 36 frankov, čo je približne 39 eur. Bol to skutočne neopakovateľný zážitok, pri ktorom sme si užívali ticho a vychutnávali si výhľady na štíty, vodopády a čarokrásnu prírodu.

