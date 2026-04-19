Turizmus v Európe dostáva ranu: Konflikt v Iráne ruší lety aj plány cestovateľov, dôsledky cíti viacero krajín

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Európa prichádza o turistov, hotely hlásia výpadky.

Konflikt v Iráne pocítil aj európsky cestovný ruch. Najmä niektoré krajiny, ako Švajčiarsko, Británia a Rakúsko, zaznamenali pokles počtu turistov z Ázie, ktorým sa zrušili lety s medzipristátím na letiskách Blízkeho východu, ako je Dubaj.

Povedal to cez víkend hovorca švajčiarskej organizácie cestovného ruchu Switzerland Tourism André Aschwanden s tým, že klesá aj počet nových rezervácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Celé ľudstvo bude bezmocné, aby ju otvorilo: Húsíovia hrozia uzavretím kľúčovej vodnej cesty
2.
Investičný raj sa mení na problém: Dubaj už nie je bez rizika. Slováci čelia stratám, z investícií sa nedá uniknúť
3.
Iránske Revolučné gardy varujú: Každá loď približujúca sa k Hormuzskému prielivu sa stane terčom
Zobraziť všetky články (232)

Neistota ovplyvňuje cestovanie

„Je to o to horšie, že práve teraz je obdobie, v ktorom turisti z krajín Blízkeho východu, ako aj z Indie alebo juhovýchodnej Ázie vo veľkej miere cestujú do Európy,“ povedal pre DPA Aschwanden. Potvrdil to aj riaditeľ organizácie pre cestovný ruch v Zürichu Thomas Wüthrich.

Ten pre DPA uviedol, že informácie z kateringu, maloobchodu a ďalších oblastí poukazujú na výrazný pokles počtu zahraničných turistov počas marca. „Problémom je celková neistota, čo sa týka medzinárodného cestovného ruchu,“ dodal Wüthrich s tým, že sa to negatívne odrazilo aj na rezerváciách na leto a jeseň.

Hotely hlásia výrazné straty

Napríklad v meste Luzern až dve tretiny hotelov uvádzajú „klesajúci trend rezervácií“, povedala Jessica Ternesová zo združenia pre ubytovacie zariadenia vo Švajčiarsku HotellerieSuisse. „Najviac boli zasiahnuté podniky s vysokým podielom turistov z Ázie a Blízkeho východu,“ povedala Ternesová.

Ilustračná foto: SITA/AP

Útok USA a Izraela na Irán pocítil z rovnakého dôvodu aj britský cestovný ruch. Británia je totiž tradične magnetom pre hostí z Blízkeho východu. Takmer tretina z bohatých turistov z Kataru, zo Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) cestujúcich do Európy smeruje do Británie, uviedla britská organizácia cestovného ruchu VisitBritain.

Rezervácie prudko klesli

Od útoku USA a Izraela na Irán 28. februára však klesol počet leteckých rezervácií z krajín Blízkeho východu do Británie medziročne o 50 % a z Indie približne o tretinu. Aj rezervácie leteniek na obdobie do konca júla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výrazne klesli. Turisti stále vyčkávajú, ako sa situácia na Blízkom východe vyvinie.

Nepriaznivo sa konflikt vyvíja aj pre Rakúsko. Destinácie ako Salzburg, Tirolsko a v niektorých prípadoch Viedeň pocítili výrazný pokles záujmu zo štátov Blízkeho východu, potvrdil pre DPA hovorca Rakúskej hotelovej asociácie. Dodal, že niektoré drahšie hotely vo Viedni zaznamenali pokles počtu turistov zhruba o 20 %. Chýbajúci turisti nepredstavujú problém iba v tom, že hotely majú menej obsadených postelí. Arabskí turisti zvyknú v Rakúsku míňať denne trikrát viac, než je priemer výdavkov.

Niektoré krajiny zatiaľ odolávajú

Naopak, Taliansko dôsledky vojny na Blízkom východe príliš necíti a zmenu neočakáva ani v najbližšom období. Do Talianska totiž väčšina turistov prichádza z ostatných európskych krajín a zo Severnej a z Južnej Ameriky. Ani Španieli sa zatiaľ dôsledkov v súvislosti s konfliktom neobávajú, uviedla asociácia pre cestovný ruch Exceltur.

Dúfajú, že konflikt dlho trvať nebude a v takom prípade by z neho mohli aj profitovať, keďže turisti v takejto situácii uprednostňujú bezpečné dovolenkové destinácie. Ak by sa však konflikt predlžoval, potom by už negatívne dôsledky pravdepodobne prevážili nad tými pozitívnymi, uviedla Exceltur. Poukázala na to, že počet turistov by mohli obmedziť rastúce ceny v hoteloch a ceny leteniek a v dôsledku konfliktu aj nižšie príjmy domácností.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Celé ľudstvo bude bezmocné, aby ju otvorilo: Húsíovia hrozia uzavretím kľúčovej vodnej cesty

Odporúčané články
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov

