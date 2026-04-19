Slovensko už nechce ani Maďarsko: Magyar si na návštevu vyberá iné metropoly, Bratislava podľa Jurík zostáva bokom

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
SITA
Magyar podľa Jurík Slovensko obchádza.

Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa opozičnej poslankyne Beáty Jurík (Progresívne Slovensko) obchádza alebo preskakuje Slovensko. Ako povedala v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, naznačuje to harmonogram jeho návštev.

Avizoval totiž už návštevu Varšavy, Viedne a Bruselu. „A ja si myslím, že aj takýmto spôsobom ukazuje nášmu slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, že s ním zatiaľ nejaké vzťahy nerozvíja,“ povedala poslankyňa. Zároveň pripomenula, že slovenská vládna koalícia podporovala vo voľbách Viktora Orbána a o Magyarovi sa vyjadrovala „nie veľmi lichotivo“.

Koalícia hovorí o dobrých vzťahoch

Podľa koaličného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) je potrebné oceniť súčasné dobré vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. „A je to najmä zásluha Roberta Fica a Viktora Orbána,“ vyhlásil s tým, že všetci si prajú, aby dobré vzťahy pretrvali aj po zmene vlády v Budapešti. Pokiaľ ide o Fica a Magyara, tí sa podľa Kéryho určite budú stretávať.

Foto: SITA/AP

„Pretože sú to premiéri členských štátov Európskej únie, navyše sú aj premiéri štátov Vyšehradskej skupiny,“ doplnil Kéry. Zdôraznil však, že nevidí dôvod za každú cenu prispôsobovať sa vôli Budapešti. Paragraf o Benešových dekrétoch sa tak podľa neho z Trestného zákona vypúšťať nebude.

Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
