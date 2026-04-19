Slovensko už nechce ani Maďarsko: Magyar si na návštevu vyberá iné metropoly, Bratislava podľa Jurík zostáva bokom

Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa opozičnej poslankyne Beáty Jurík (Progresívne Slovensko) obchádza alebo preskakuje Slovensko. Ako povedala v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, naznačuje to harmonogram jeho návštev.
Avizoval totiž už návštevu Varšavy, Viedne a Bruselu. „A ja si myslím, že aj takýmto spôsobom ukazuje nášmu slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, že s ním zatiaľ nejaké vzťahy nerozvíja,“ povedala poslankyňa. Zároveň pripomenula, že slovenská vládna koalícia podporovala vo voľbách Viktora Orbána a o Magyarovi sa vyjadrovala „nie veľmi lichotivo“.
Koalícia hovorí o dobrých vzťahoch
Podľa koaličného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) je potrebné oceniť súčasné dobré vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. „A je to najmä zásluha Roberta Fica a Viktora Orbána,“ vyhlásil s tým, že všetci si prajú, aby dobré vzťahy pretrvali aj po zmene vlády v Budapešti. Pokiaľ ide o Fica a Magyara, tí sa podľa Kéryho určite budú stretávať.
„Pretože sú to premiéri členských štátov Európskej únie, navyše sú aj premiéri štátov Vyšehradskej skupiny,“ doplnil Kéry. Zdôraznil však, že nevidí dôvod za každú cenu prispôsobovať sa vôli Budapešti. Paragraf o Benešových dekrétoch sa tak podľa neho z Trestného zákona vypúšťať nebude.
Nahlásiť chybu v článku