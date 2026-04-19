Slovák sa nechal okradnúť o 500 eur: Popísal skúsenosť, ktorá je drahým ponaučením

Slovák sa podelil o nepríjemnú skúsenosť.

Mnoho Slovákov v súčasnosti už rieši časť nákupov online, či už ide o oblečenie, jedlo alebo elektroniku. Problémom ale je, že nikdy nemôžete vedieť, na akého človeka natrafíte bez ohľadu na to, či ide o predávajúceho alebo kupujúceho. Slovák sa podelil o skúsenosť, po ktorej ostal o 500 eur ľahší, no vraj aj o niečo múdrejší.

Ostal bez peňazí

Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom oklamaný Slovák ľudí varuje, aby nepadli do rovnakej pasce ako on. Popisuje, ako chcel cez známy inzertný portál predať mobil. Opísal, pod akým menom kupujúci vystupoval a odkiaľ vraj je.

„Prišiel si po telefón v piatok vo večerných hodinách s tým, že nemá hotovosť a že mi zaplatí priamo cez SLSP Georga. Platbu vyklikával pred mojimi očami. Odoslal ju, no nič neprišlo. Tvrdil, že má teraz čerstvý účet a mne „kamoš“ gpt potvrdil (nikdy viac tomu nebudem veriť), že platba sa mohla omeškať a že by mala byť pripísaná v pondelok,“ popisuje autor príspevku svoju situáciu.

Kupujúci mu vraj nepripadal ako podvodník a vraj sa ponáhľal na autobus, tak šiel každý svojou cestou s tým, že ak by nastal problém, zavolajú si. Autor príspevku si následne žiadal potvrdenie o zaplatení a kupujúcemu opakovane volal, no márne. Číslo vraj neexistuje.

Drahé ponaučenie

„Poučil som sa, že netreba naivne veriť, že zlí ľudia neexistujú. Opak je pravdou. Dajte si na tieto veci aj vy pozor a radšej si pýtajte vždy hotovosť,“ píše okradnutý a dodáva, že políciu informoval a verí, že karma si raz zlodeja nájde. Ľudia v komentároch radia zistiť, či je možné mobil na diaľku zablokovať.

Píšu, že dnes sú okamžité platby už samozrejmosťou a podobné konanie by im bolo ihneď podozrivé. „Skúsenosť je dobrá škola, len školné je vysoké,“ cituje ďalší z používateľov. „Nikdy by som nedal vec z ruky bez toho, aby som dostal do ruky hotovosť, ktorú si prepočítam, alebo kým mi necinknú peniaze na účte…“ dušuje sa komentujúci. Ďalší síce odporúčajú riešiť to s políciou, no sú skeptickí, že tá niečo vyrieši.

Pozor aj pri plánovaní dovolenky

Pozor si treba dávať nielen pri predaji cez internet, ale aj pri plánovaní dovolenky. Môže sa totiž stať, že recenzie, na ktoré natrafíte, nie sú skutočné. Ako je to možné? Popísali sme skúsenosť, keď sme ubytovaniu udelili hodnotenie 7/10, čo nie je vôbec zlé, práve naopak. Napriek tomu sa však z ubytovania ozvali so žiadosťou, aby bola recenzia vymazaná alebo upravená.

Danému ubytovaniu aktuálne svieti na Bookingu hodnotenie 8,4/10 a donedávna sme verili, že je postavené na objektívnych recenziách návštevníkov. No po tejto skúsenosti sa naň musíme pozerať skeptickejšie, pretože nevieme, koľko recenzií s nižším hodnotením bolo odstránených.

Booking sa pre interez jasne vyjadril, že takéto konanie neschvaľuje: „Ak sa vám niečo podobné stane, nenechajte to tak a konajte. „Ak si zákazník rezervoval pobyt cez našu platformu a ubytovanie ho požiada o úpravu alebo vymazanie recenzie, mal by o tom okamžite informovať náš zákaznícky servis a ďalej s tým neinteragovať.“ 

