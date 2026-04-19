Budúca vláda Magyarovej Tiszy chce od Európskej komisie uvoľnenie fondov. Začala rokovania

Zuzana Veslíková
TASR
"Rozhodnutie Maďarov je obrovskou príležitosťou pre Maďarsko aj pre Európu," uviedol.

Budúca vláda maďarskej strany Tisza pod vedením Pétera Magyara, ktorá pred týždňom v parlamentných voľbách získala dvojtretinovú väčšinu, začala kľúčové rokovania s Európskou komisiou o uvoľnení miliárd eur z úniových fondov. Vyplýva to z vyhlásenia Magyara, ktoré spravodajcovi TASR v Budapešti poskytla v nedeľu Tisza.

„Na stretnutí som objasnil, že vláda strany TISZA začína svoju prácu s nevídaným mandátom a zároveň zodpovednosťou. Povedal som, že rozhodnutie Maďarov je obrovskou príležitosťou pre Maďarsko aj pre Európu. Potvrdil som, že Maďarsku a maďarskému ľudu patria tisíce miliárd z únie. Bez peňazí z EÚ nie je možné naštartovať maďarskú ekonomiku. Európske zdroje nie sú milodarom, ale protihodnotou za peniaze, ktoré Maďari zaplatili do Únie, a za prácu, ktorú naša vlasť vykonala pre Európu,“ zdôraznil Magyar po dvojdňovej sérii budapeštianskych rokovaní s delegáciou EK.

Podľa jeho slov sa budúca vláda zaviazala k okamžitému prijatiu protikorupčných opatrení, vstupu k Európskej prokuratúre a obnove nezávislosti súdov aj médií.

Predseda Tiszy podotkol, že následky „chýb a hriechov“ odchádzajúcej vlády premiéra Viktora Orbána nezmiznú zo dňa na deň, avšak jeho vláda hľadá riešenia problémov, a nie výhovorky.

„Podľa mojich plánov moja tretia cesta (pozn. TASR: po Varšave a Viedni) po zložení premiérskej prísahy povedie do Bruselu, kde uzavriem komplexnú politickú dohodu s lídrami inštitúcií EÚ a členských štátov, aby maďarskí občania a firmy čo najskôr dostali tisíce miliárd z únie, ktoré im patria,“ dodal Magyar.

Preteky prerušila tragédia: Po hromadnej nehode zomrel 66-ročný jazdec, na hroznú správu reagoval aj Verstappen

Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov

