Prídu ešte oveľa väčšie svinstvá: Šimečka varuje pred vývojom pred voľbami, spomína aj ruských dôstojníkov

Ukáže sa, že za kauzou Projektu Fórum, v ktorej figuruje matka predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, je tajná služba. Šimečka to vyhlásil dnes v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Cieľom celej veci je podľa neho poškodiť Progresívne Slovensko.
„Veď preto to Fico vytiahol. Preto sa zamerali, aj finančná správa a podľa mňa aj tajná služba, aj dokonca Národná rada SR na občianske združenie, kde je štatutárkou moja mama,“ skonštatoval Šimečka. Na druhej strane má podľa neho celú vec prešetriť polícia.
Varuje pred ďalším vývojom
„Ak tam k niečomu došlo, tak má byť ten človek, aj keď to bola moja mama, odsúdený, ak mu dokážu trestný čin,“ zdôraznil šéf progresívcov. Šimečka zároveň skonštatoval, že „prídu ešte oveľa väčšie svinstvá“, pričom poukázal na parlamentné voľby v Maďarsku.
Péterovi Magyarovi totiž podľa Šimečku „natáčali spálňu“ alebo ho obvinili, že berie drogy. „Ja očakávam, že prídu ešte oveľa väčšie špinavosti zo strany tejto vlády,“ doplnil Šimečka. Dodal, že volebnú kampaň na Slovensku budú riadiť tí istí ruskí dôstojníci, ktorí majú skúsenosti z iných krajín.
