Z predaja sťahujú populárnu detskú výživu, testy potvrdili jed: Podozrivé kusy sú aj na Slovensku. Hlásia úmrtia

Rakúska polícia v sobotu večer varovala pred dojčenskou výživou značky HiPP, v ktorej sa môžu nachádzať jedovaté prísady. Zmienená značka ešte v piatok oznámila stiahnutie výrobku v supermarketoch SPAR v Rakúsku pre možnosť, že do jej pyré s príchuťou mrkva so zemiakmi bola pridaná „nebezpečná látka“.
V rámci vyšetrovania boli podľa rakúskej polície zaistené poháre tejto značky v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Testy potvrdili prítomnosť jedu
„Vzorka zaisteného výrobku bola v sobotu popoludní preskúmaná a testy potvrdili prítomnosť jedu na potkany,“ uviedla polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Počiatočné laboratórne testy pohárov výživy zaistených v ČR a SR preukázali prítomnosť toxickej látky, informuje agentúra Reuters.
Rakúska Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) v sobotu oznámila, že jed na potkany mohol byť do produktu pridaný v rámci pokusov o vydieranie. Zákazníkov vyzvala, aby nekonzumovali tento výrobok, ktorý je možné identifikovať podľa bielej etikety s červeným kruhom na spodnej časti pohára. Produkt majú vrátiť do obchodu, v ktorom ho zakúpili.
Objavili sa aj úmrtia
AFP konštatuje, že ide o najnovšiu kauzu na trhu s detskou výživou. Od decembra viacerí výrobcovia vrátane európskych gigantov ako Nestlé, Danone a Lactalis stiahli z trhu dojčenskú výživu vo viac ako 60 krajinách, a to z dôvodu možnej kontaminácie toxínom cereulid. Ten môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie a hnačku.
Podľa francúzskych úradov zomrelo niekoľko dojčiat, ktoré konzumovali mlieko obsahujúce zmienený toxín. Francúzska prokuratúra v marci ale uviedla, že smrť jedného z nich, ku ktorej došlo v januári, sa zrejme nespájala s konzumáciou kontaminovanej dojčenskej výživy.
