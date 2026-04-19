Z predaja sťahujú populárnu detskú výživu, testy potvrdili jed: Podozrivé kusy sú aj na Slovensku. Hlásia úmrtia

Nina Malovcová
TASR
Detská výživa vyvolala obavy.

Rakúska polícia v sobotu večer varovala pred dojčenskou výživou značky HiPP, v ktorej sa môžu nachádzať jedovaté prísady. Zmienená značka ešte v piatok oznámila stiahnutie výrobku v supermarketoch SPAR v Rakúsku pre možnosť, že do jej pyré s príchuťou mrkva so zemiakmi bola pridaná „nebezpečná látka“.

V rámci vyšetrovania boli podľa rakúskej polície zaistené poháre tejto značky v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Testy potvrdili prítomnosť jedu

„Vzorka zaisteného výrobku bola v sobotu popoludní preskúmaná a testy potvrdili prítomnosť jedu na potkany,“ uviedla polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Počiatočné laboratórne testy pohárov výživy zaistených v ČR a SR preukázali prítomnosť toxickej látky, informuje agentúra Reuters.

Rakúska Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) v sobotu oznámila, že jed na potkany mohol byť do produktu pridaný v rámci pokusov o vydieranie. Zákazníkov vyzvala, aby nekonzumovali tento výrobok, ktorý je možné identifikovať podľa bielej etikety s červeným kruhom na spodnej časti pohára. Produkt majú vrátiť do obchodu, v ktorom ho zakúpili.

Objavili sa aj úmrtia

AFP konštatuje, že ide o najnovšiu kauzu na trhu s detskou výživou. Od decembra viacerí výrobcovia vrátane európskych gigantov ako Nestlé, Danone a Lactalis stiahli z trhu dojčenskú výživu vo viac ako 60 krajinách, a to z dôvodu možnej kontaminácie toxínom cereulid. Ten môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie a hnačku.

Podľa francúzskych úradov zomrelo niekoľko dojčiat, ktoré konzumovali mlieko obsahujúce zmienený toxín. Francúzska prokuratúra v marci ale uviedla, že smrť jedného z nich, ku ktorej došlo v januári, sa zrejme nespájala s konzumáciou kontaminovanej dojčenskej výživy.

