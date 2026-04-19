Roky žijú bez míňania peňazí: Žena radí, ako sa dá odísť do dôchodku vo veku 32 rokov

Elizabeth Willard Thamesová odišla do dôchodku už vo veku 32 rokov. Opustila úspešnú kariéru, aby si spolu s rodinou vybudovala zmysluplnejší život na statku, ktorý sa ukrýva v lesoch Vermontu (Spojené štáty). Ich vidiecky dom sa rozprestiera na 66 akroch (26,7 hektára) pôdy a tvoria ho lesy, záhrady, jazierka aj potoky.
Elizabeth prezradila, že manželia v mnohom začínali z privilegovanej pozície. Nepatrili síce do najvyšších spoločenských vrstiev, ale vyrastali v rodinách s vysokoškolsky vzdelanými rodičmi, ktorí mali stabilné zamestnanie, vlastnili nehnuteľnosť a boli príkladom finančnej istoty. Aj to im podľa vlastných slov dalo dôležitý náskok do života.
V článku pre portál The Guardian prezradila, ako sa im podarilo svoj sen o živote mimo konzum premeniť na realitu.
Peniaze míňali len na základné potreby
Po svadbe sa pár začal zamýšľať nad tým, čo pre nich znamená skutočné šťastie a spokojnosť. Postupne prehodnocovali svoj životný štýl, spôsob, akým míňali peniaze, aj to, ako trávili voľný čas.
K zásadnej zmene pristúpili v marci 2014, keď sa vydali na cestu extrémnej šetrnosti. Peniaze začali míňať výhradne na základné potreby, ako sú potraviny, hypotéka, benzín, elektrina, internet či bežná hygiena.
„Po roku sme mali s Nateom pocit, akoby sme konečne našli mapu von z bludiska konzumu. Postupne sa začali ukazovať hlbšie prínosy šetrnosti – ďaleko za hranicou samotného šetrenia či rastu majetku. Stal sa z toho životný štýl,“ opísala. Vďaka tomu bola schopná odísť z práce predčasne, vo veku 32 rokov.
