Marcela Laiferová prekvapila. Po 80 predala dom a našla novú lásku i chuť začať odznova

Spevácka legenda Marcela Laiferová aj po osemdesiatke žiari energiou a elánom, aký by jej mohli závidieť aj mladší kolegovia.
Energická dáma žije naplno, stále koncertuje, nahráva nové piesne a neprestáva sa tešiť zo života. Ako porozprávala pre Plus jeden deň, jubileá pre ňu nie sú dôvodom na bilancovanie, ale na vďaku za všetko, čo ešte môže zažiť.
Stále v plnom nasadení
Na svoj vek sa pozerá s úsmevom a nadhľadom, ktorý je pre ňu príznačný. Oslavy životných míľnikov ju nechávajú chladnou, pretože, ako sama hovorí, má stále čo robiť.
„To preto, lebo som stále v plnom nasadení. Uvedomujem si, že väčšiu časť cesty už mám za sebou, ale stále je to krásne a pozerám sa vpred. Nahrávam nové skladby a pravidelne koncertujem. Niekedy stihnem počas dňa aj dve vystúpenia. Cestujem krížom-krážom po celom Slovensku a sama si šoférujem,“ prezradila.
