Preteky prerušila tragédia: Po hromadnej nehode zomrel 66-ročný jazdec, na hroznú správu reagoval aj Verstappen

Pretekár Juha Miettinen zomrel po nehode siedmich áut počas kvalifikácie v Nürburgring v sobotu 18. apríla. Najskôr sa podujatie zastavilo červenou vlajkou, no nakoniec sa odložilo o hodinu, keď sa ukázala závažnosť kolízie.
Organizátori uviedli, že preteky, ktoré si vyslúžili mimoriadnu pozornosť vďaka účasti jazdca Formuly 1 Maxa Verstappena, nebudú v sobotu večer pokračovať. “Po zrážke viacerých vozidiel riadenie pretekov okamžite podujatie zastavilo, aby umožnilo rozsiahle záchranné operácie,“ uviedol organizátor pretekov vo vyhlásení.
Following today’s multi-car crash at the 24h Nurburgring Qualifers, organisers have announced the tragic death of Juha Miettinen.
— The Race (@wearetherace) April 18, 2026
Lekári už nedokázali pomôcť
„Napriek okamžitému príchodu záchranných zložiek sa nepodarilo zachrániť vodiča po tom, čo ho vytiahli z auta. Zomrel v zdravotníckom stredisku po tom, čo všetky pokusy o resuscitáciu boli neúspešné,“ doplnilo sa vo vyjadrení.
Ďalších šesť jazdcov bolo prevezených do nemocnice na vyšetrenie, ale nikto zo zranených nebol v život ohrozujúcom stave. Štvornásobný šampión Formuly 1 Verstappen, ktorý sa má v máji zúčastniť 24-hodinových vytrvalostných pretekov, vyjadril sústrasť na sociálnych sieťach.
„Som šokovaný z toho, čo sa stalo. Motoristický šport je niečo, čo všetci milujeme, ale v časoch, ako sú tieto, je pripomienkou toho, aký nebezpečný môže byť. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a blízkym Juhu,“ napísal Holanďan na sociálnej sieti. Minútou ticha si 66-ročného Juha Miettinena uctili pred nedeľnými (19.4.) pretekmi.
