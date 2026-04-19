Preteky prerušila tragédia: Po hromadnej nehode zomrel 66-ročný jazdec, na hroznú správu reagoval aj Verstappen

Nina Malovcová
Ďalších šesť jazdcov bolo prevezených do nemocnice na vyšetrenie, ale nikto zo zranených nebol v život ohrozujúcom stave.

Pretekár Juha Miettinen zomrel po nehode siedmich áut počas kvalifikácie v Nürburgring v sobotu 18. apríla. Najskôr sa podujatie zastavilo červenou vlajkou, no nakoniec sa odložilo o hodinu, keď sa ukázala závažnosť kolízie.

Organizátori uviedli, že preteky, ktoré si vyslúžili mimoriadnu pozornosť vďaka účasti jazdca Formuly 1 Maxa Verstappena, nebudú v sobotu večer pokračovať. “Po zrážke viacerých vozidiel riadenie pretekov okamžite podujatie zastavilo, aby umožnilo rozsiahle záchranné operácie,“ uviedol organizátor pretekov vo vyhlásení.

Lekári už nedokázali pomôcť

„Napriek okamžitému príchodu záchranných zložiek sa nepodarilo zachrániť vodiča po tom, čo ho vytiahli z auta. Zomrel v zdravotníckom stredisku po tom, čo všetky pokusy o resuscitáciu boli neúspešné,“ doplnilo sa vo vyjadrení.

Ďalších šesť jazdcov bolo prevezených do nemocnice na vyšetrenie, ale nikto zo zranených nebol v život ohrozujúcom stave. Štvornásobný šampión Formuly 1 Verstappen, ktorý sa má v máji zúčastniť 24-hodinových vytrvalostných pretekov, vyjadril sústrasť na sociálnych sieťach.

„Som šokovaný z toho, čo sa stalo. Motoristický šport je niečo, čo všetci milujeme, ale v časoch, ako sú tieto, je pripomienkou toho, aký nebezpečný môže byť. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a blízkym Juhu,“ napísal Holanďan na sociálnej sieti. Minútou ticha si 66-ročného Juha Miettinena uctili pred nedeľnými (19.4.) pretekmi.

Slovenské mesto spúšťa projekt za viac ako 1 milión eur. Žiada ľudí, aby rešpektovali zákaz…

