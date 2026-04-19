Slovenské mesto spúšťa projekt za viac ako 1 milión eur. Žiada ľudí, aby rešpektovali zákaz vstupu

Mesto Levice upozorňuje občanov na uzatvorenie Schoellerovho parku. Uzavretý bude od pondelka 20. apríla. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v parku, informoval primátor Ján Krtík. Radnica žiada obyvateľov i návštevníkov mesta, aby rešpektovali zákaz vstupu na stavenisko.
Mesto Levice získalo na revitalizáciu Schoellerovho parku nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výška príspevku predstavuje 1 005 225 eur, čo je 92 percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt, informoval primátor Ján Krtík. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 092 636 eur. Spolufinancovanie mesta Levice dosiahne 87 411 eur.
Projekt predpokladá realizáciu dvoch hlavných aktivít, revitalizáciu Schoellerovho parku a podporu retenčných a infiltračných plôch.
Obnova parku zahŕňa ošetrenie všetkých drevín a kríkov, výsadbu nových drevín a krov, zmenu a doplnenie osvetlenia, závlahy, oplotenie a drobný mobiliár. Revitalizovaná plocha má 1,67 hektára. Práce by mali trvať do novembra 2026.
