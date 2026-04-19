Slovenské mesto spúšťa projekt za viac ako 1 milión eur. Žiada ľudí, aby rešpektovali zákaz vstupu

Ilustračná foto: Pe-Jo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
TASR
Levice uzatvoria Schoellerov park, dôvodom sú revitalizačné práce.

Mesto Levice upozorňuje občanov na uzatvorenie Schoellerovho parku. Uzavretý bude od pondelka 20. apríla. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v parku, informoval primátor Ján Krtík. Radnica žiada obyvateľov i návštevníkov mesta, aby rešpektovali zákaz vstupu na stavenisko.

Mesto Levice získalo na revitalizáciu Schoellerovho parku nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výška príspevku predstavuje 1 005 225 eur, čo je 92 percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt, informoval primátor Ján Krtík. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 092 636 eur. Spolufinancovanie mesta Levice dosiahne 87 411 eur.

Ilustračná foto: Pexels

Práce by mali trvať do novembra

Projekt predpokladá realizáciu dvoch hlavných aktivít, revitalizáciu Schoellerovho parku a podporu retenčných a infiltračných plôch.

Obnova parku zahŕňa ošetrenie všetkých drevín a kríkov, výsadbu nových drevín a krov, zmenu a doplnenie osvetlenia, závlahy, oplotenie a drobný mobiliár. Revitalizovaná plocha má 1,67 hektára. Práce by mali trvať do novembra 2026.

Slovenská obec sa ocitla v zozname najkrajších miest strednej Európy. Vyrazte sem na výlet

Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov

