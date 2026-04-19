Celé ľudstvo bude bezmocné, aby ju otvorilo: Húsíovia hrozia uzavretím kľúčovej vodnej cesty

Iránom podporovaní jemenskí povstalci Húsíovia pohrozili zatvorením prielivu Báb al-Mandab pri pobreží Jemenu.TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Ak sa Saná rozhodne uzavrieť prieliv Báb al-Mandab, potom bude celé ľudstvo príliš bezmocné na to, aby ho otvorilo,“ uviedol v sobotu večer na sociálnej sieti X vysokopostavený predstaviteľ Húsíov. Zároveň vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby okamžite zastavil „všetky praktiky a politiku,“ ktoré bránia mieru.
Táto námorná cesta v Červenom mori spája Európu s Áziou cez Suezský prieplav, jednu z najdôležitejších medzinárodných námorných obchodných trás.
Podľa denníka Türkiye Today ide o jednu z najdôležitejších svetových trás pre námornú prepravu komodít, najmä surovej ropy a palivových zásielok z Perzského zálivu do Stredozemného mora, ako aj tovaru smerujúceho do Ázie.
Kto to je?
DPA pripomína, že jemenskí povstalci sú súčasťou tzv. iránskej „osi odporu“ – siete proiránskych regionálnych ozbrojených skupín.
Húsíovia počas vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla po americko-izraelských úderoch na Irán z 28. februára, vypálili niekoľko rakiet na Izrael. Zdržali sa však obnovenia útokov na lodnú dopravu.
Šiitskí povstalci od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 ostreľovali v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami. Útoky označili za prejav solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Tieto útoky zastavili po uzavretí prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2025.
