Mama, ožeň ma sa blíži ku koncu. Televízia má prekvapenie, obľúbení účinkujúci sa objavia v inej šou

Návrat šou Mama, ožeň ma po viac ako desiatich rokoch priniesol JOJ-ke mimoriadny úspech. Nová séria sa blíži koncu, no televízia sa rozhodla vyťažiť zo šialenstva, ktoré okolo nej vypuklo, ešte viac. Pripravila prekvapenie.
Ak ste fanúšikmi novej série Mama, ožeň ma, máme pre vás skvelé správy. Na obrazovkách síce uvidíte už iba dve premiérové epizódy, po ktorých sa tretia séria uzavrie, no to nie je všetko. Ako informuje portál Mediaboom, obľúbené postavy z obrazoviek televízie ešte nezmiznú.
Mama, ožeň ma a Bez servítky v jednom
Vybraní účastníci sa objavia v špeciálnej sérii Bez servítky, ktorá bude navyše nasadená rovno v hlavnom vysielacom čase. Štartovať má 4. mája a jednotlivé epizódy budú odvysielané päť pondelkov po sebe o 20:40.
Účastníkmi by mali byť Tomáš Kšenzuliak, Heidi, Tomáš Petráš, Lenka a Klaudia. Sme zvedaví, či sa mi podarí prilákať také veľké množstvo divákov aj účinkovaním v Bez servítky.
