Vypadla jedna z najlepších. Na Pečie celé Slovensko sa opäť hrnie kritika, relácii vraj chýba šťava

Už po odvysielaní piateho kola sa začala na šou valiť kritika zo strany divákov. Nepáčilo sa im totiž, kto vypadol, ale problém mali napríklad aj s jednou z porotkýň. Postupne sa tieto negatívne reakcie zbierali a zdalo sa, že si túto sériu diváci neužívajú tak, ako predošlé. Najnovšie reakcie tento argument podporujú.
Diváci, ale tiež súťažiaci, majú za sebou siedme kolo obľúbenej pekárskej šou. Témou boli narodeniny, a tak sa všetci tešili na niečo farebné, veľkolepé a prekvapivé. V osobnej výzve tvorili pekár a pekárky darčekový kôš a v kreatívnej výzve sa zamerali na pečenie tort v štýle znamenia horoskopu. Kreativite sa medze opäť nekládli, no zdá sa, že diváci aj tak neboli spokojní.
Začína tomu chýbať šťava
Po odvysielaní epizódy sa diváci nahrnuli do komentárov na profile šou, kde vyjadrili svoju nespokojnosť, najmä tu a tu. Hoci sa našli aj takí, ktorým sa táto epizóda veľmi páčila. Písali, že preto, ako si súťažiaci poradili s technickou výzvou, si zaslúžia obrovskú poklonu, ale aj za to, že sa im veľmi páči ako pekári držia spolu napriek tomu, že sú súperi. Potom však došla na rad kritika.
„Na 7. kolo slabé… Predchádzajúce časti boli lepšie, kreatívnejšie,“ odkázala diváčka. „Pozerám, ale chýba mi tam tzv. šťava v tejto relácii,“ priznala druhá. Tretia diváčka sa nebála rozpísať a presne opísala, čo jej prekáža: „Tento rok ma to veľmi nebaví a to som sa na to tešila ako malé decko. Pozriem prvú úlohu a scenár stále ten istý… Vlado nestíha a všetci mu pomáhajú, Zuzka má predstavu, ktorá keď sa zrazí s realitou, tak je to ako výtvor totálneho začiatočníka… A na konci dňa vypadne niekto, kto podľa väčšiny divákov vypadnúť nemal a je to šok… V takomto nastavení to je už tri časti po sebe… Ale OK… Každý máme na to iný pohľad… Mňa to úprimne tento rok nebaví.“
A ako sa ukázalo, ľudia s ňou rýchlo začali súhlasiť. „V podstate máte pravdu, tento rok je aj zvláštne zostrihaný, 3 minúty do konca a skoro nikto nemá dokončené a zrazu všetci… Ale aj tak to pozerám, pre mňa oddychovka,“ písala diváčka. Iná dodala: „Áno, Vlado nestíha. Celý čas sa zabáva ako malé decko a potom všetci šup, šup k nemu a pomáhať. Už to nie je o pečení.“
Navyše mala pravdu aj v tom, že diváci nesúhlasia s tým, kto vypadol. Len nedávno sa sťažovali na to, že vypadla Simi a teraz zas protestujú proti vypadnutiu Stanky.
„Akože úprimne, ale to, že tam Vlado nemá už dávno čo robiť, by si dakto mohol všimnúť. Veď keby mu to tie baby nedokončievali, tak on ani nič nedokončí hádam,“ konštatoval divák. „Prečo Stanka? Slabší boli určite Zuzka a Vladi,“ pýtala sa zas iná diváčka. „Umelo tam držia Vladiho,“ súhlasila tretia. „Jedna z najlepších a vypadla,“ nechápavo sa chytala za hlavu štvrtá.
„Opäť je mi to ľúto. A tiež si myslím, že dnes Stanka nemala vypadnúť. Aj tak je veľmi šikovná a verím, že bude piecť aj naďalej. Ale je mi veľmi ľúto hlavne Janky. Smutné,“ priznala ďalšia.
