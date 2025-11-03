Ozvali sa nespokojní diváci šou Pečie celé Slovensko: Myslia si, že má súťažiaca protekciu a mala dávno vypadnúť

Len nedávno sme vás informovali, že sa diváci okrem seriálov začali sťažovať aj na obľúbenú pekársku šou. Nesústredili sa totiž len na cukrárske výzvy a zlepšovanie si vlastných zručností prostredníctvom tipov a trikov, ktoré vidia na obrazovkách. Namiesto toho vyjadrili, že im prekáža viacero vecí od nezopnutých vlasov súťažiacich cez vysielací čas až po moderátorov. Teraz sa zas kritika valí na jednu zo súťažiacich, ako aj na porotkyňu, ktorá jej podľa divákov nadržiava.
Najnovšie diváci sledovali kvetinové kolo, v ktorom sa cukrárske výtvory premenili na malé pestrofarebné záhrady. V piatom kole sa súťažiaci popasovali s osobnou výzvou v podobe „cupcakovej kytice“, potom prišla kreatívna výzva, kde robili kvetovú tortu a na záver súťažiacich čakala technická výzva. Počas všetkých troch pritom pracovali so živými kvetmi, nie fondánovými.
Nemala vypadnúť
A tak, ako v závere každého kola, aj v tom piatom sa diváci museli rozlúčiť s jedným pekárom, či pekárkou, ktorá súťaž opustila. V piatom kole to bola Simi. A hoci to, kto vypadne, určujú odborní porotcovia, tentoraz sa s nimi diváci v názore nezhodli. „Vadilo mi jedine to jej nárečie, inak si myslím, že mala vypadnúť Eliška,“ vyjadrila svoj názor diváčka v komentároch, a ako sa ukázalo, nebola jediná, kto si to myslel.
Ďalšie komentáre zneli takto „Tak dnes mala vypadnúť Eliška alebo Zuzka,“ alebo „To je také nesprávne, veď mala vypadnúť Eliška,“ alebo „Eliška mala ísť. Toto som fakt nepochopila, prečo ona. Bola super,“ alebo „Jednoznačne Eliška mala vypadnúť, ale nebudem sa radšej vyjadrovať.“
Rýchlo sa tak komentáre o nespravodlivosti zmenili na komentáre o protekcii. „Táto séria je celá o ničom, nevydarená a nespravodlivá,“ napísala diváčka. Ďalší zas písal: „Porotkyne nesklamali a opäť, ako každý rok, vyhodili nesprávne. Minulé kolo v ohrození, teraz pokazené 2 tretiny výzvy, aj tá posledná s prižmúrením oka nebola nič extra. Eliška mala vypadnúť a bolo by to správne a bez prekvapení.“
„Dnes som sa netrafila do názoru porotkýň. Simi nemala vypadnúť, Eliške nadŕžajú a tá Vladinova torta sa mi nepáčila. Môj názor,“ znel zas iný komentár. Iná diváčka sa rovno nebála v komentároch konkretizovať a napísala: „Presne, Jožka Eliške nadŕža. Simi je mi ľúto, je to nespravodlivé.“
Nahlásiť chybu v článku