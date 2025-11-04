Po kritike moderátorov sa diváci Pečie celé Slovensko pustili aj do porotkyne. Prekáža im, že je vraj preafektovaná

Foto: Facebook (Pečie celé Slovensko)

Jana Petrejová
Piate kolo sa nieslo v zaujímavom duchu.

Chutné a oku lahodiace sladké dobroty čakali na divákov v piatom kole, ktoré doslova rozkvitlo. Témou boli kvety, ktoré v kombinácii s cukrárskym remeslom vytvorili umelecké diela. Súťažiaci ukázali, ako vyzerá spojenie krásy a chuti, a zatiaľ čo sa diváci nemohli vynadívať na torty s kvetinovými prvkami, do oka im padla tiež jedna porotkyňa, na ktorú však nemali pekné slovo. 

Na torty s kvetmi, ktoré pekári použili v krémoch, polevách, ale aj vo forme dekorácií z fondánu, bola radosť pozerať. Nechýbali ani cukrárky a porotkyne Petra Tóthová a Jozefína Zaukolcová, ktoré hodili odborné očko a pozreli sa na sladké výtvory. Diváci sú však známi tým, že sú veľmi pozorní a neujde im takmer žiadny detail. Aj tentokrát si všimli jednu vec, ktorá im zjavne trochu znepríjemnila zážitok z piateho kola relácie Pečie celé Slovensko.

Čo im prekáža?

Hoci piate kolo opustila pekárka Simi a pekárom týždňa sa stal Vladi, zdá sa, že divákom udrela viac do očí jedna vec, o ktorej vo veľkom diskutovali na sociálnej sieti. Podali si Petru Tóthovú, na ktorej sa im nepáčilo jej správanie. „Porotkyňa Petra je neskutočne preafektovaná. Je to až nepríjemné, ako vystupuje, ten jej prejav. Chce byť za každú cenu najväčším stredobodom pozornosti,“ napísala jedna diváčka, s ktorou súhlasili aj ostatní.

„Aj mne vadí Petra, chcela by som ju vidieť, keď začínala, aj keď hodnotí, tvári sa ako „nadprofesionálna“, naučené frázy, také neprirodzené,“ znel ďalší komentár. „Presne, aj ja som toho názoru,“ pridala sa ďalšia diváčka. „Petra preafektovaná a relácia by sa mohla premenovať: Nárečia Slovenska,“ dušovala sa iná.

Porotkyňa im jednoducho leží v žalúdku. „Super relácia… Až na preafektovanú porotkyňu Petru. Kolegyňu ani nepripustí k slovu. Hoci tá má lepšie názory… Vymeniť Petru,“ uviedla žena na Facebooku. „Petru treba vymeniť za lepšiu, sympatickejšiu, sála z nej negativita…“ napísala iná.

Nechýbali ani slová na samotnú reláciu, ktorá už nie je taká ako kedysi. „Predchádzajúce kolá sa mi páčili viac. Pani Petra je veľmi preafektovaná, pozornosť chce za každú cenu strhnúť na seba,“ poznamenala úprimne jedna žena. „Prvé Pečie celé Slovensko bolo super, teraz je to už také fádne, akoby umelo vytvárané. K porotkyni Petre by som sa vyjadrila, že je zaujatá, napríklad voči Eliške, je to úplne zjavné. Žiaľ, nie je to už to, „co bejvávalo“,“ vyjadrila sa diváčka k porotkyni, ktorej vytkla inú vec a zároveň skritizovala reláciu.

Objavil sa aj iný „hejt“, ktorý súvisel s Petrou. „Prečo stále Petra skáče Jožke do reči a nenechá ju dohovoriť?! Okrem toho, že je to trápne, je to maximálne neslušné,“ nechápala diváčka.

Ani s kvetmi na tortách nesúhlasili

