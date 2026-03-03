Vynovená relácia divákov príliš nezaujala. Na Milujem Slovensko sa valia sťažnosti, vraj treba vymeniť kapitána

Legendárna kvízovo-zábavná šou, ktorá si roky získavala srdcia divákov na Slovensku svojou kombináciou humoru, vedomostí a zaujímavého súťaženia, zažíva novú kapitolu – tentoraz pod hlavičkou televízie JOJ, ktorá ju prináša späť na obrazovky v modernejšej a ešte veselšej podobe.
Milujem Slovensko nie je len obyčajnou televíznou reláciou, je to oslava našej krajiny, jej tradícií, jazykových perličiek, faktov o histórii aj všednom živote, pri ktorých sa diváci zabávajú a zároveň učia niečo nové. Vylepšená verzia s novým štúdiom, novými hosťami a nezameniteľnou energiou moderátora Martina Nikodýma spolu s kapitánmi, akými sú Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra, sľubuje, že šou sa stane opäť rodinným fenoménom piatkových večerov – miestom, kde sa humor, hrdosť a súťaživosť stretávajú pri každom novom kole otázok a úloh.
Reláciu nepozerajú kvôli Sajfovi
Pred pár dňami odštartovala vynovená relácia, ku ktorej sa vyjadrilo mnoho divákov. Ozvali sa aj tí, ktorí nešetrili kritikou a na sociálnej sieti si rozhodne nedávali servítku pred ústa, ako to bolo minulý rok v prípade Inkognita. Prekážali im hlavne dve veci, ktoré kazili celkový dojem z dlhoočakávanej súťaže. „Súboj“ medzi športovcami a olympionikmi si nie každý pochvaľoval, hoci bol plný humoru a zaujímavých hlášok.
Po tom, ako televízia JOJ zverejnila na Facebooku sériu fotografií, ktorou chcela divákom ukázať atmosféru Milujem Slovensko, objavili sa komentáre divákov, ktorým očividne leží v žalúdku jeden z kapitánov. Na Sajfu nemali pekné slovo. „Mala som rada túto reláciu, ale túto novú so Sajfom nepozerám,“ napísala diváčka. „Sajfa tam prekáža, veľa ľudí ho už má dosť, inak to nepozerám kvôli nemu,“ uviedla podobný názor iná žena. „Otras, treba ihneď Sajfu vymeniť,“ poznamenala ďalšia komentujúca.
Viacerí sa zhodli na tom, že v relácii nemá čo robiť. „Dajte ho preč,“ zdôraznila diváčka. „Kde je Sajfa, nepozerám, dajte ho preč, on tam nemá čo robiť, len to kazí,“ pridala sa k ostatným iná žena. „Kto chce, pozerá, kto nechce, nepozerá, ja Sajfu nemusím počuť, nie ešte vidieť,“ poznamenal divák. Zjavne niektorí dávajú prednosť iným reláciám. „Čo tam robí Sajfa, je trápny, nepozerám, prepínam na STV,“ priznala sa jedna žena.
