Sťažnosti sa valia už aj na Inkognito. Diváci to povedali na plné ústa, vraj sa relácia zmenila a nemá úroveň

Už dlhé roky je neodmysliteľnou súčasťou vysielacej štruktúry televízie Joj. Kombinácia humoru, prekvapenia, ostrieľaného Vlada Voštinára, hádačov Michala Hudáka a Mariána Čekovského robí z Inkognita jedinečnú reláciu. Diváci si ju zamilovali, preto sa stále drží na televíznych obrazovkách, hoci podľa niektorých už relácia nie je taká, akou bola kedysi.
Po letnej pauze sa prihlásilo o slovo tiež Inkognito, ktoré je zakaždým plné spontánnych situácií a zábavných historiek. Skvelá zostava hádačov je zárukou zaujímavých okamihov a vtipov, pri ktorých sa mnohí budú chytať za brucho. Tie majú na svedomí tiež komici Evelyn a Fero Joke, ktorí osviežili štvorku hádačov. A hoci Inkognito patrí medzi stabilnejšie relácie televízie Joj, na sociálnej sieti sa objavujú komentáre divákov, podľa ktorých sa relácia zmenila.
Prekážajú im noví hádači
Každý utorok večer ponúka Joj porciu zábavy a zároveň pozoruhodných informácií o povolaní hosťa. „Aj dnes máme pre vás obľúbenú Inkognito zábavu. Ako tajného hosťa privítame kapelu Gladiátor. Vidíme sa o 20:40 na JOJKE!“ avizovala televízia na Facebooku. Ozval sa však divák, ktorý nesúhlasil s jednou vecou. „Už dávno nie je obľúbené!“ zareagoval neznámy muž, ktorý tak vyvolal diskusiu a pridali sa k nemu ďalší.
V priebehu rokov sa v Inkognite vystriedalo niekoľko hádačov. Stálou dvojicou sa stal Hudák a Čekovský, avšak očividne divákom nie sú pochuti tí ostatní. „Myslím, že týchto nových hádačov nemusím. Úroveň ide s nimi dole,“ napísala úprimne diváčka, s ktorou súhlasila ďalšia: „Presne, ja radšej na CZ. Toto už dávno nedávam.“
Vraj súčasní hádači nie sú takí vtipní, ako tí predtým. „Už to nemá úroveň. Kde sú časy, keď tam bol Janko Kroner s Marošom Kramárom. Teraz sa tam ozaj niektorí „zabávači“ priživujú a tvária sa, akí sú múdri a nasilu vtipní. Neverím, že nevedia dopredu, kto bude hosťom v štúdiu. Už to dávno nemá úroveň,“ znel ďalší komentár.
