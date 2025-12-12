Vylepšený porovnávač cien potravín je spustený: Minister Kamenický predstavil nové funkcie a sľubuje veľké úspory

Minister Kamenický tvrdí, že ľudia vďaka nemu ušetria desiatky percent.

Ministerstvo financií (MF) SR spúšťa ostrú prevádzku porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk aj s novými funkcionalitami. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Občania pomocou porovnávača majú podľa ministra možnosť porovnať si ceny a reálne ušetriť peniaze, úspora sa pohybuje v desiatkach percent. Porovnávací portál podľa jeho slov stál 160.000 eur, jeho prevádzka stojí asi 16.800 eur ročne.

„Myslím si, že je to veľmi užitočný nástroj pre ľudí. Ak po spustení tejto ostrej prevádzky bude dostatočná návštevnosť, teda ak ľudia budú sem chodiť a budú to vidieť aj reťazce, že sem ľudia chodia a že si kupujú práve tam, kde to majú (reťazce) za najlepších cenových podmienok, tak to bude vytvárať tlak na cenové reťazce, aby sa znižovali ceny potravín,“ priblížil minister financií.

Ceny sa aktualizujú každé ráno

V prehliadači nie sú podľa Kamenického slov nejaké imaginárne ceny. „Sú to ceny, ktoré sa aktualizujú každé ráno. Myslím, že medzi piatou a šiestou hodinou. Sú to každodenné ceny, ktoré pritekajú priamo z reťazcov, sú povinné, na základe zákona nám ich dodávajú. Toto nie sú teda nejaké ceny, ktoré by si niekto vymyslel,“ podčiarkol.

Rezort financií začiatkom júla informoval, že spustí pilotnú fázu projektu štátneho porovnávača cien potravín. Ide o portálové riešenie, ktoré bude slúžiť spotrebiteľom na porovnanie cien základných druhov potravín vo vybraných obchodných reťazcoch. Návštevníci stránky www.cenyslovensko.sk si budú môcť porovnávať ceny nielen medzi samotnými reťazcami, ale aj medzi konkrétnymi predajňami, ktoré si vyberú.

