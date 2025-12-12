Európska komisia s obavami sleduje zmenu ÚOO: Zdôrazňuje priame dôsledky a riziko pre Slovensko

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dana Kleinová
TASR
Poslanci NR SR v piatkovom hlasovaní prelomili veto prezidenta Pellegriniho.

Európska komisia (EK) ľutuje, že Národná rada SR nevyužila príležitosť na dôkladnú konzultáciu o zákone o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Komisia to uviedla v piatok v stanovisku pre TASR s tým, že zákon bude teraz analyzovať a rozhodne o ďalších krokoch.

„Sme si vedomí, že slovenský parlament dnes dopoludnia prijal tento zákon, ktorý bol poslaný späť do legislatívneho procesu včera po vete slovenského prezidenta,“ uviedla EK. Pripomenula, že prejavila svoje znepokojenie z viacerých ustanovení tohto zákona, pričom podľa nej podobné obavy vyjadril vo štvrtok (11. 12.) vo svojom vete prezident SR Peter Pellegrini.

Eurokomisia uviedla, že jej obavy súvisia s legislatívou EÚ a odkomunikovala ich aj prostredníctvom listu od eurokomisára pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michaela McGratha. „Týka sa to najmä zrušenia existujúceho Úradu na ochranu oznamovateľov a z toho vyplývajúceho predčasného ukončenia mandátu vedúceho úradu,“ doplnila EK.

Prezident zákon vetoval

Poslanci NR SR v piatkovom hlasovaní prelomili veto prezidenta Pellegriniho a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie ÚOO na nový úrad. Na Slovensku tak vznikne Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.

Pellegrini vo videu na sociálnej sieti povedal, že tento zákon nepodpíše ani po prelomení veta, pretože dôvody, pre ktorého ho odmietol, pretrvávajú. Vrátenie novely poslancom na opätovné prerokovanie vo štvrtok odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov v histórii: Polícia obvinila muža, ktorý mal chovať až…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac