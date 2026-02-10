Vykrádači boxov v Košiciach skončili v rukách polície: Balíky kradli do smetného koša, mali pri sebe podozrivé látky

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Dana Kleinová
TASR
Pri krádeži balíkov policajti prichytili a zadržali dvoch mužov.

Popri vlámaní do výdajných boxov v Košiciach odhalili policajti aj drogovú trestnú činnosť. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže, ku ktorému došlo v uplynulý týždeň v skorých ranných hodinách na Bratislavskej ulici v Košiciach.

Pri krádeži balíkov policajti prichytili a zadržali dvoch mužov. Jeden z nich strážil, zatiaľ čo druhý postupne otváral dvierka boxov, z ktorých vyberal balíčky, ktoré odkladal do smetného koša v blízkosti. Násilne otvorili 21 úložných schránok. Podozriví poškodili aj mechanizmus schránok a boxu.

Kryštalické látky boli zaslané na skúmanie

Hovorkyňa doplnila, že spolu s dvoma mužmi bola na mieste aj žena, ktorá čakala vo vozidle. „Tá mala pri sebe viac igelitových vreciek a sklenených fajok s obsahom bielej kryštalickej látky. Aj ona bola zadržaná policajtmi,“ uviedla s tým, že veci pochádzajúce z drogovej trestnej činnosti boli zaistené a zaslané na skúmanie. V tejto súvislosti začala polícia aj trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky.

