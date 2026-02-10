Tragický večer v Košiciach: Po náleze mŕtveho muža zasahovala polícia, podozrivé osoby skončili v celách

V pondelok (9. 2.) večer našli v Košiciach telo mužského pohlavia bez známok života, polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin zabitia. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
„Osoby, ktoré sa nachádzali bezprostredne v blízkosti spáchaného skutku, boli po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnené do cely policajného zaistenia,“ povedala.
Zatiaľ nemôžu poskytnúť viac informácií
Trestné stíhanie pre zločin zabitia začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. V súčasnosti však vo veci koná krajský policajný vyšetrovateľ. „Nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie,“ upozornila.
V súčasnosti je podľa Ivanovej predčasné poskytovať akékoľvek podrobnejšie informácie, pretože by mohli zmariť alebo sťažiť ďalšie úkony vo vyšetrovaní.
