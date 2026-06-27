Z Eurojackpotu vzišiel nový boháč: Výhra vyše 87 miliónov eur mu zásadne zmení celý život

Eurojackpot tiket a stovky eur.

Foto: Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, Pexels

Tomáš Čapák
Nemecko má nového multimilionára.

Šťastie v Eurojackpote tentoraz putovalo do Nemecka. V piatkovom žrebovaní 26. júna sa stal jediným výhercom hlavnej výhry hráč zo spolkového štátu Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorý si domov odnáša jackpot vo výške 87 264 546,90 eura.

Výherná kombinácia 17, 25, 35, 39, 41 a dvojica euročísel 5 a 9 mu priniesla plný zásah v najvyššej kategórii. Keďže v tomto žrebovaní nebol žiadny ďalší výherca jackpotu, celá suma putuje jedinému tiketu z regiónu Sauerland, informuje portál Presseportal.de.

Takáto výhra znamená okamžitú zmenu života – z bežného hráča sa stáva multimilionár, ktorý si môže dovoliť prakticky čokoľvek, od luxusných nehnuteľností až po cestovanie po svete bez obmedzení.

Viacerí Slováci získajú takmer 300 eur

Zaujímavosťou je, že v rovnakom žrebovaní sa darilo aj slovenským hráčom. Do hry sa zapojilo viacero stoviek tisíc tiketov, pričom 13 hráčov zo Slovenska trafilo 5. výhernú kategóriu (4+1) a každý z nich si pripíše výhru vo výške 293,10 eura.

Eurojackpot pritom len nedávno zaznamenal ďalší výrazný zásah. 26. mája sa z výhry radoval hráč z Českej republiky, ktorý si odniesol jackpot vo výške 120 miliónov eur, čo patrí medzi najvyššie výhry tohto roka v hre.

Foto: Image by freepic.diller on Freepik

Slovák získal 5 miliónov

Z rozprávkovej výhry sa nedávno radoval aj Slovák. Ako sme informovali ešte v apríli, v prvom poradí vtedy uspeli dvaja hráči, jeden zo Slovenska a druhý z Fínska. Keďže obaja trafili všetkých päť hlavných aj dve dodatkové čísla, jackpot si rozdelili rovným dielom. Každý z nich tak získal 5 000 000 €.

Eurojackpot patrí medzi najznámejšie číselné lotérie v Európe. Hráči si v nej tipujú päť čísel z rozsahu od 1 do 50 a dve dodatkové čísla od 1 do 12. Žrebovanie prebieha pravidelne dvakrát týždenne, v utorok a v piatok po 20.00 h.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Extrémne horúčavy na Slovensku už prepísali rekord. Padnú zrejme ďalšie, teploty môžu presiahnuť 40 °C

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac