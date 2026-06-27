Z Eurojackpotu vzišiel nový boháč: Výhra vyše 87 miliónov eur mu zásadne zmení celý život

Šťastie v Eurojackpote tentoraz putovalo do Nemecka. V piatkovom žrebovaní 26. júna sa stal jediným výhercom hlavnej výhry hráč zo spolkového štátu Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorý si domov odnáša jackpot vo výške 87 264 546,90 eura.
Výherná kombinácia 17, 25, 35, 39, 41 a dvojica euročísel 5 a 9 mu priniesla plný zásah v najvyššej kategórii. Keďže v tomto žrebovaní nebol žiadny ďalší výherca jackpotu, celá suma putuje jedinému tiketu z regiónu Sauerland, informuje portál Presseportal.de.
Takáto výhra znamená okamžitú zmenu života – z bežného hráča sa stáva multimilionár, ktorý si môže dovoliť prakticky čokoľvek, od luxusných nehnuteľností až po cestovanie po svete bez obmedzení.
Viacerí Slováci získajú takmer 300 eur
Zaujímavosťou je, že v rovnakom žrebovaní sa darilo aj slovenským hráčom. Do hry sa zapojilo viacero stoviek tisíc tiketov, pričom 13 hráčov zo Slovenska trafilo 5. výhernú kategóriu (4+1) a každý z nich si pripíše výhru vo výške 293,10 eura.
Eurojackpot pritom len nedávno zaznamenal ďalší výrazný zásah. 26. mája sa z výhry radoval hráč z Českej republiky, ktorý si odniesol jackpot vo výške 120 miliónov eur, čo patrí medzi najvyššie výhry tohto roka v hre.
Slovák získal 5 miliónov
Z rozprávkovej výhry sa nedávno radoval aj Slovák. Ako sme informovali ešte v apríli, v prvom poradí vtedy uspeli dvaja hráči, jeden zo Slovenska a druhý z Fínska. Keďže obaja trafili všetkých päť hlavných aj dve dodatkové čísla, jackpot si rozdelili rovným dielom. Každý z nich tak získal 5 000 000 €.
Eurojackpot patrí medzi najznámejšie číselné lotérie v Európe. Hráči si v nej tipujú päť čísel z rozsahu od 1 do 50 a dve dodatkové čísla od 1 do 12. Žrebovanie prebieha pravidelne dvakrát týždenne, v utorok a v piatok po 20.00 h.
Nahlásiť chybu v článku