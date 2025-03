Vtipná príhoda Tomáša Bezdedu, z ktorej padnete na zadok: Podobný zážitok má za sebou zrejme každý rodič

Bývalý finalista SuperStar má doma poriadne rušno. Má čo robiť, aby ustrážil dve rozkošné deti, no zatiaľ čo jeho mladší synček má len 4 mesiace, druhý je už na svete vyše 1,5 roka a je poriadne nezbedný. S manželkou Ivanou sa obracajú ako môžu a majú to pestré. Neraz zažili zábavné situácie, ktoré im síce pridali vrásky na čele, no na druhej strane vyvolali aj úsmev. Rodičovstvo je očividne podľa neho tvrdý oriešok, no našťastie, zatiaľ to zvládajú.

Odkedy k malému Jakubkovi pribudol súrodenec menom Eliáš, v ich domácnosti je celkom živo. Spevák Tomáš Bezdeda priznáva, že to nie je med lízať, a keď niekto povie, že život s dvoma malými deťmi je nádherný, tak klame, ako priznal v rozhovore pre Evu. „Krásne a nádherné to začína byť podľa mňa od troch rokov života detí, takže momentálne je to veľmi náročné, ale musím povedať, že to zvládame. Je to vidieť na mojich kruhoch pod očami, ale asi každý rodič si tým prešiel, takže nie je to úplne taká zábava, ako vám hovoria druhí,“ vyšiel s pravdou von superstarista.

Starší syn a jeho obľúbená práčka

So svojimi ratolesťami si už čo-to užil. Predovšetkým so starším Jakubkom, ten totiž občas niečo vyvedie, pričom už neraz ho dostal do pozoru, keď musel riešiť problém, ktorý spôsobil. „Ten najmenší, štvormesačný, je najlepší, lebo ja ho volám, že je to taký malý mlok. Kde ho pooložím, tam ho nájdem. Ale horšie je to s tým starším, ktorý má rok aj osem mesiacov,“ uviedol Tomáš, ktorý za ním musí stále behať a sledovať všetky káble a zástrčky, aby sa nestala nejaká nehoda.

Zjavne má veľa príhod hlavne s práčkou, ktorá je pre malého nezbedníka pravdepodobne centrom jeho pozornosti a láka malé prstíky. „Do práčky stále dáva nejaké veci, vždy zapne nejaký program. Dokonca minule práčku zakódoval a ja som ju nevedel odkódovať,“ prezradil jednu úsmevnú situáciu, ktorá zrejme poriadne preverila jeho trpezlivosť.

„Musel som pozrieť manuál, ktorý som ale nevedel nájsť. Takže je to veľká zábava, no ešte nám nepokreslil stenu, zatiaľ to teda zvládame,“ povedal o zážitku známy spevák a dodal na záver, že to nakoniec nie je až také zlé.