Všetko sa začne rúcať, nastane kolaps: Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Doteraz sa zrejme všetci mýlili

Ilustračná foto: NASA

Roland Brožkovič
Vesmír sa podľa vedcov začne zmenšovať a postupne by mal zaniknúť.

Dlhé desaťročia sa verilo, že vesmír sa bude rozpínať naveky, no nové vedecké zistenia môžu túto predstavu obrátiť naruby. Aktuálne spracované údaje o temnej energii naznačujú, že expanzia sa raz zastaví a všetko, čo poznáme, sa začne pomaly rúcať.

Inak povedané, namiesto večného rastu nás môže čakať „veľký kolaps“. Nateraz vieme, že všetko sa začalo pred približne 13,8 miliardami rokov veľkým treskom. Odvtedy sa kozmos rozširuje, hviezdy sa rodia a galaxie vzďaľujú. No odpoveď na otázku, ako sa tento proces skončí, zostávala nejasná. Doteraz väčšina fyzikov zastávala názor, že rozpínanie sa nikdy nezastaví.

Rátal s tým málokto

Niektorí síce hovorili o pomalom zamrznutí či roztrhnutí štruktúr vesmíru, ale málokto rátal s jeho opätovným zrútením. Tím z Cornellovej univerzity, vedený Henrym Tyeom, však vo svojej štúdii prepočítal modely temnej energie podľa najnovších dát z medzinárodných observatórií. Ich výpočty ukazujú, že tzv. kozmologická konštanta, pojem, ktorý zaviedol Einstein, by nemusela byť pozitívna, ako sa dlho myslelo.

Ak má skutočne negatívnu hodnotu, vesmír sa raz začne sťahovať späť. Podľa vedcov dosiahne kozmos svoju najväčšiu veľkosť približne o 11 miliárd rokov. Potom sa fyzikálne sily otočia a začne sa opačný proces – splynutie všetkej hmoty a energie do jedného bodu. Celý cyklus od veľkého tresku po konečný kolaps by tak trval asi 33 miliárd rokov.

Výsledky pochádzajú z projektov Dark Energy Survey a Dark Energy Spectroscopic Instrument, ktoré skúmajú, čo vlastne tvorí väčšinu nášho vesmíru. Ukazuje sa, že takzvaná temná energia nemusí byť jednotná sila, ale súhra viacerých javov, ktoré ešte nepoznáme.

