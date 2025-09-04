Vraj ju už videli doma. Ženské konflikty na Farme by mohli mať dohru, diváci tvrdia, že vedia, kto vypadne

Foto: Instagram (farma.markiza), TV Markíza

Frederika Lyžičiar
Farma
Diváci už špekulujú, že práve táto farmárka súťaž čoskoro opustí.

Sedemnásta séria reality šou Farma priniesla do hry výrazné osobnosti, ktoré okamžite rozprúdili dianie na statku. Medzi najviac sledované účastníčky patria Miška, Dorota a Laura, ktorých vzťahy sú poznačené častými spormi a nečakanými zvratmi.

Ako uvádza TVFANS.cz, práve tieto tri farmárky sa stali hlavnými tvárami konfliktov v prvých týždňoch. Najviac pozornosti pritom púta Michaela Doležalová, známa aj z reality šou Ruža pre nevestu, ktorá má za sebou už viacero ostrých výmen názorov.

Viac z témy Farma:
1.
Nový problém divákov Farmy, ale aj výčitka, ktorá sa opakuje roky: Fanúšikovia šou vedia, čo a kto sa im nepáči
2.
Už teraz majú tip na víťaza. Kompletné pravidlá aj súťažiaci novej Farmy sú odhalení, takto reagujú diváci
3.
Novú sériu ešte neodvysielali, no Farma už čelí kritike zo strany divákov. Žiadajú návrat starých pravidiel
Zobraziť všetky články (57)

Kuchynské spory a napätie medzi ženami

Miška sa rozhodla ujať varenia a podľa vlastných slov jej to nerobí problém. Nie všetci farmári však ocenili jej snahu – najtvrdšie sa do nej pustil Julius, keď ochutnal jej polievku: „Čistý grc, to nie je polievka, ale močovka,“ povedal okamžite po ochutnaní.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)


Ďalší konflikt nasledoval pri zbieraní byliniek, keď Miška požiadala zdravotnú sestru Dorotu o pomoc, no tá rázne odmietla: „Nebudem zbierať bylinky, keď je na nich ešte rosa.“ Do sporu sa pridala aj Laura, ktorá rovnako nechcela pomôcť, a tak si Miška išla vyliať srdce svojej kamarátke Emílii.

Kto opustí Farmu?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac