Vraj ju už videli doma. Ženské konflikty na Farme by mohli mať dohru, diváci tvrdia, že vedia, kto vypadne

Sedemnásta séria reality šou Farma priniesla do hry výrazné osobnosti, ktoré okamžite rozprúdili dianie na statku. Medzi najviac sledované účastníčky patria Miška, Dorota a Laura, ktorých vzťahy sú poznačené častými spormi a nečakanými zvratmi.
Ako uvádza TVFANS.cz, práve tieto tri farmárky sa stali hlavnými tvárami konfliktov v prvých týždňoch. Najviac pozornosti pritom púta Michaela Doležalová, známa aj z reality šou Ruža pre nevestu, ktorá má za sebou už viacero ostrých výmen názorov.
Kuchynské spory a napätie medzi ženami
Miška sa rozhodla ujať varenia a podľa vlastných slov jej to nerobí problém. Nie všetci farmári však ocenili jej snahu – najtvrdšie sa do nej pustil Julius, keď ochutnal jej polievku: „Čistý grc, to nie je polievka, ale močovka,“ povedal okamžite po ochutnaní.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ďalší konflikt nasledoval pri zbieraní byliniek, keď Miška požiadala zdravotnú sestru Dorotu o pomoc, no tá rázne odmietla: „Nebudem zbierať bylinky, keď je na nich ešte rosa.“ Do sporu sa pridala aj Laura, ktorá rovnako nechcela pomôcť, a tak si Miška išla vyliať srdce svojej kamarátke Emílii.
Nahlásiť chybu v článku