Vošiel do jazera a už sa nevynoril: Vo vode pri obci Réca našli telo muža bez známok života

Petra Sušaninová
TASR
K nešťastiu malo dôjsť po konzumácii alkoholu.

Vo vode v blízkosti obce Réca v okrese Senec našli telo 54-ročného muža bez známok života. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vyzvala verejnosť, aby bola pri návšteve vodných plôch opatrná.

„Podľa doterajších informácií mal po predchádzajúcej konzumácii alkoholických nápojov 54-ročný muž vojsť do jazera, pričom následne sa už nevynoril. Na miesto boli privolaní potápači poriečneho oddelenia, ktorí na breh vytiahli telo muža bez známok života,“ priblížila.

Polícia oznámenie o náleze mŕtveho muža prijala krátko po 16.00 h. Okolnosti vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci. „Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ dodali bratislavskí krajskí policajti.

Nie je to prvé nešťastie

Žiaľ, počas tohto víkendu nejde o prvé nešťastie. O ďalšom tragickom náleze tela bez známok života informovali bratislavskí policajti. Tentoraz pri brehu Čunovského jazera.

Ako spresnila polícia na sociálnej sieti, dnes krátko po 12.30 h prijali oznámenie o náleze tela mladej ženy, ktoré sa našlo v blízkosti brehu Čunovského jazera. Polícia na mieste oznámenie preverila a potvrdila. Na miesto privolali aj záchranárov, ktorí sa mladú 20-ročnú ženu snažili oživiť. Krátko po 13.00 h však skonštatovali exitus. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

V piatok 26. júna sa zas našlo telo muža na Kuchajde aj na Draždiaku. Policajti tak opätovne apelujú na občanov, aby boli pri vode opatrní, nepreceňovali svoje sily či schopnosti a nadmerne nepožívali alkohol.

Voda chyby neodpúšťa, varuje polícia

Maximálna opatrnosť i nepreceňovanie vlastných síl patria k základným pravidlám, ktoré treba dodržiavať počas pobytu pri vode. Upozornila na to polícia, ktorá po viacerých tragických prípadoch na vodných plochách zverejnila zásady správania sa pri vode.

Palcmanská Maša
Ilustračná foto: interez.sk

Ako na sociálnej sieti uviedla, nebezpečenstvo na otvorených vodných plochách často nie je viditeľné na prvý pohľad. Polícia preto radí neskákať do neznámej vody. „Voda neodpúšťa chyby. Pri plávaní na vodných tokoch alebo jazerách využívajte plávacie bójky. Častokrát vám môžu zachrániť život,“ konštatuje sa v odporúčaní.

Ľudia by pri kúpaní nemali podceňovať ani riziko náhlej zmeny teploty vody, ktorá môže spôsobiť šok organizmu. „Nepožívajte alkoholické nápoje. Tie výrazne znižujú schopnosť reagovať a zvyšujú riziko utopenia. Samozrejmosťou je nenechávať deti bez dozoru ani na okamih. Treba sa správať zodpovedne a predchádzať tak zbytočným tragédiám,“ radí verejnosti polícia.

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