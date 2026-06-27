Tragédia pri jazere na západnom Slovensku: 20-ročnú ženu sa už záchranárom nepodarilo oživiť

SITA
Tomáš Čapák
V bratislavskom Čunovskom jazere našli telo ženy bez známok života.

Ďalší tragický nález pri jazere. Bratislavskí policajti informovali o náleze ďalšieho tela bez známok života. Tentoraz pri brehu Čunovského jazera. Ako spresnila polícia na sociálnej sieti, dnes krátko po 12.30 h prijali oznámenie o náleze tela mladej ženy, ktoré sa našlo v blízkosti brehu Čunovského jazera.

Polícia na mieste oznámenie preverila a potvrdila. Na miesto privolali aj záchranárov, ktorí sa mladú 20-ročnú ženu snažili oživiť. Krátko po 13.00 h však skonštatovali exitus. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Ide tak už o tretí prípad za posledné dva dni. V piatok 26. júna sa našlo telo muža na Kuchajde aj na Draždiaku. Policajti tak opätovne apelujú na občanov, aby boli pri vode opatrní, nepreceňovali svoje sily či schopnosti a nadmerne nepožívali alkohol.

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