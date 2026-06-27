Padajú absolútne rekordy: Historicky najvyššie teploty zaznamenali už aj v Česku a v Dánsku

Dánsko v sobotu zaznamenalo na svojom území najvyššiu teplotu v histórii meraní. Oznámil to Dánsky meteorologický inštitút (DMI), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Rekord môže byť čoskoro znovu pokorený
„S teplotou 36,6 °C severne od Odense máme najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1874,“ napísal DMI na sieti X s tým, že „deň sa ešte neskončil“. Predchádzajúci rekord 36,4 stupňov Celzia padol v auguste 1975.
Dánsky meteorologický inštitút vystríha, že rekord môže byť počas súčasnej vlny horúčav znovu pokorený. V susednom Švédsku tamojšia meteorologická služba SMHI rovnako varovala, že teploty na juhu krajiny by sa mohli vyšplhať až na 35 stupňov Celzia.
Rekord padol aj v susednom Česku
V českej obci Doksany v Ústeckom kraji v sobotu namerali teplotu 40,6 °C, čím bol zrejme prekonaný doterajší teplotný rekord 40,4 °C z augusta 2012. Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), píše TASR.
„Absolútny rekord bol (pravdepodobne) prekonaný. Stanica Doksany v Ústeckom kraji nečakala do zajtrajška, kedy má vlna horúčav vrcholiť, a pred malou chvíľou namerala teplotu 40,6 °C, čím by prekonala doterajší rekord 40,4 °C nameraný v Dobřichoviciach dňa 20. augusta 2012,“ napísal ČHMÚ na sociálnej sieti Facebook.
Teploty naďalej stúpajú
Český hydrometeorologický ústav doplnil, že teploty ešte mierne stúpajú a nemusí sa tak jednať o finálnu hodnotu. ČHMÚ predtým uviedol, že v sobotu nameral po prvýkrát od roku 2012 teplotu 40 stupňov Celzia a zároveň ide o prvý prípad, keď bola jeho staničnou sieťou nameraná takáto teplota už v júni.
„Prvá ‚štyridsiatka‘ od roku 2012. Na stanici Husinec-Rež v Stredočeskom kraji bola v termíne 14.50 h SELČ nameraná hodnota 40,0 °C. Vzhľadom na to, že teploty ešte stúpajú, nemusí ísť o finálnu hodnotu (a jedinú štyridsiatku), a v ohrození je tak aj absolútny rekord maximálnej teploty 40,4 °C z 20. augusta 2012,“ napísal predtým ČHMÚ na Facebooku.
V pekelných horúčavách sa topí aj Slovensko
Slovensko cez víkend (27. – 28. 6.) zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého, druhého aj tretieho stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny.
Takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov, komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.
Nezabúdajte na pitný režim
Vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Ide napríklad o nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy. Tie môžu za určitých podmienok viesť až k prípadným úmrtiam. Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. V prípade, že ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku.
Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
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