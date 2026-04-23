Voľby by rozhodli desatiny percenta: Smer by vyhral, za ním by skončilo PS. Republika citeľne rastie

Len niekoľko tisíc hlasov by v tejto chvíli mohlo rozhodnúť o víťazovi volieb. Najnovší prieskum totiž ukazuje mimoriadne tesný súboj na čele, v ktorom sa poradie strán môže zmeniť prakticky zo dňa na deň.
Podľa prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3 by voľby vyhrala strana Smer-SD so ziskom 20,5 percenta hlasov, pričom Progresívne Slovensko by zaostalo len minimálne s podporou 19,7 percenta. Ide o rozdiel, ktorý sa pohybuje na hranici štatistickej chyby.
Rozdiel na hrane štatistickej chyby
Smer-SD si síce udržiava prvé miesto, no Progresívne Slovensko mu dýcha na krk a rozdiel medzi nimi je menší než jedno percento. Na treťom mieste sa stabilne drží Republika, ktorá by získala 12,1 percenta hlasov a potvrdzuje rastúci trend. Nasledujú Hlas-SD s 8,2 percenta a Hnutie Slovensko so ziskom 7,4 percenta.
Do parlamentu by sa dostali aj SaS, KDH a Demokrati.
Naopak, SNS, Maďarská aliancia či Sme rodina by tentoraz zostali mimo parlamentu.
Parlament bez jasného víťaza
Prepočet hlasov na mandáty ukazuje, že zostavenie vlády by bolo mimoriadne komplikované. Smer-SD by získal 36 kresiel, Progresívne Slovensko 34 a Republika 21 mandátov.
Do parlamentu by sa ďalej dostali Hlas-SD so 14 poslancami, hnutie Slovensko s 13, SaS s 12, KDH s 11 a Demokrati by mali 9 kresiel.
Ani jedna strana by sa nepriblížila k hranici 76 mandátov potrebných na väčšinu, čo by znamenalo zložité rokovania a pravdepodobne širšie koaličné spojenectvá.
Nahlásiť chybu v článku