Voľby by rozhodli desatiny percenta: Smer by vyhral, za ním by skončilo PS. Republika citeľne rastie

Nina Malovcová
Voľby v apríli by rozhodli tesné percentá.

Len niekoľko tisíc hlasov by v tejto chvíli mohlo rozhodnúť o víťazovi volieb. Najnovší prieskum totiž ukazuje mimoriadne tesný súboj na čele, v ktorom sa poradie strán môže zmeniť prakticky zo dňa na deň.

Podľa prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3 by voľby vyhrala strana Smer-SD so ziskom 20,5 percenta hlasov, pričom Progresívne Slovensko by zaostalo len minimálne s podporou 19,7 percenta. Ide o rozdiel, ktorý sa pohybuje na hranici štatistickej chyby.

Rozdiel na hrane štatistickej chyby

Smer-SD si síce udržiava prvé miesto, no Progresívne Slovensko mu dýcha na krk a rozdiel medzi nimi je menší než jedno percento. Na treťom mieste sa stabilne drží Republika, ktorá by získala 12,1 percenta hlasov a potvrdzuje rastúci trend. Nasledujú Hlas-SD s 8,2 percenta a Hnutie Slovensko so ziskom 7,4 percenta.

Do parlamentu by sa dostali aj SaS, KDH a Demokrati.

Naopak, SNS, Maďarská aliancia či Sme rodina by tentoraz zostali mimo parlamentu.

Parlament bez jasného víťaza

Prepočet hlasov na mandáty ukazuje, že zostavenie vlády by bolo mimoriadne komplikované. Smer-SD by získal 36 kresiel, Progresívne Slovensko 34 a Republika 21 mandátov.

Do parlamentu by sa ďalej dostali Hlas-SD so 14 poslancami, hnutie Slovensko s 13, SaS s 12, KDH s 11 a Demokrati by mali 9 kresiel.

Ani jedna strana by sa nepriblížila k hranici 76 mandátov potrebných na väčšinu, čo by znamenalo zložité rokovania a pravdepodobne širšie koaličné spojenectvá.

Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov

