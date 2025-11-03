Vo vlaku zranil 11 ľudí, 9 z nich je v kritickom stave: Brita obvinili z pokusu o vraždu, ublížil aj policajtovi

Tridsaťdvaročného Brita, ktorého zadržali v súvislosti so sobotňajším útokom nožom vo vlaku na východe Anglicka, obvinili z pokusu o vraždu a z držby ostrého predmetu. V pondelok sa má postaviť pred súd vo svojom bydlisku, v meste Peterborough. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
K útoku došlo v sobotu večer v čase, keď bol vlak z mesta Doncaster v severnom Anglicku smerujúci do Londýna približne v polovici svojej dvojhodinovej cesty a blížil sa k Huntingdonu, kde núdzovo zastavil. Polícia pri zásahu pôvodne zadržala dvoch Britov – 32-ročného muža tmavej pleti a 35-ročného muža karibského pôvodu.
Druhého z nich v nedeľu prepustili, pretože vyšetrovanie jeho účasť na čine nepreukázalo. Ďalších prípadných podozrivých polícia nehľadá.
Deviati ľudia utrpeli život ohrozujúce zranenia
Williams je obvinený z desiatich pokusov o vraždu a z ublíženia na zdraví, ktoré súvisí s útokom na policajta na policajnej stanici. Navyše ho obvinili z ďalšieho pokusu o vraždu a z držania ostrého predmetu, ale to už v súvislosti so samostatným incidentom, ku ktorému došlo v sobotu nadránom v Londýne. Polícia skúma jeho možné prepojenia aj na ďalšie trestné činy.
The train knife attacker is named as Anthony Williams 32 of Peterborough.
Charged with 10 counts of attempted murder.
This was allegedly the Huntington train attacker on Friday night at the Ritzy Barber Shop in Peterborough, he came back and to the shop the following day and… pic.twitter.com/lkYcpJguQ1
— James Goddard (@JamesPGoddard90) November 3, 2025
Z 11 ľudí prevezených do nemocnice po útoku vo vlaku mali deviati život ohrozujúce zranenia. Piatich medzičasom prepustili. V kritickom, ale stabilnom stave zostáva zamestnanec železničnej spoločnosti LNER, ktorý pri snahe zastaviť útočníka podľa polície zachránil životy mnohých cestujúcich a je považovaný za hrdinu.
Polícia nenašla dôkazy o teroristickom motíve
Polícia na mieste činu našla nôž. Nič podľa nej nenasvedčuje tomu, že išlo o teroristický útok. Napriek tomu sa podľa stanice BBC očakáva nárast policajnej prítomnosti na hlavných železničných staniciach.
⚠️WARNING: This post describes a mass stabbing.
UPDATE: A 32-year-old man, Anthony Williams of Peterborough, has been charged with 10 counts of attempted murder following the „horrific“ knife rampage on a train in Huntingdon on Saturday.
In a significant development, Williams… pic.twitter.com/pAqaXY3Eyv
— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 3, 2025
Britský premiér Keir Starmer označil sobotňajší incident za „desivý a mimoriadne znepokojujúci“. Kráľ Karol III. spoločne s manželkou Kamilou vyjadrili zdesenie a šok. „Naše najhlbšie sympatie a myšlienky patria všetkým postihnutým a ich blízkym. Sme mimoriadne vďační záchranným službám za ich reakciu na tento strašný incident,“ uviedol kráľovský pár.
