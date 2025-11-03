Doteraz to mali Slováci zadarmo, po novom si zaplatia: Štát spoplatní známu službu, takto to obhajuje

Prístup k informáciám o majiteľoch nehnuteľností na Slovensku, ktoré sú k dispozícii na webstránke katastra nehnuteľností, sa pravdepodobne spoplatní. Doteraz síce fungovala táto služba pre všetkých zadarmo, no po nedávnom škandále a hackerskom útoku to vyzerá, že si priplatíme.
Doteraz boli údaje o parcelách či majiteľoch dostupné zadarmo, no po novom budú zadarmo len po meno a priezvisko. „Až po úhrade budú prístupné kompletné údaje o nehnuteľnosti, vrátane všetkých údajov o vlastníkovi. Navrhuje sa za tento výpis suma šesť eur,“ uviedol Úrad geodézie a katastra pre TVNoviny.
Od roku 2027
Povinná bude aj registrácia, ktorá doteraz taktiež nebola potrebná. Ide o jeden zo spôsobov, ako chce štát predchádzať kybernetickým útokom a bude si môcť pozrieť, kto si čo otvára. Novelu katastrálneho zákona ešte musí schváliť parlament a zmeny budú v tom prípade platiť od roku 2027.
