Vo vesmíre našli záhadný objekt, skrývať môže obrovské tajomstvá. Takto sa ho podarilo objaviť

Astronómovia spolu s dobrovoľníkmi objavili v hlbokom vesmíre nezvyčajnú dvojitú prstencovú štruktúru, takzvané rádiové kruhy, ktoré sú jedným z najvzácnejších javov vo vesmíre. Ide o takzvaný odd radio circle (ORC) – obrovský kruh z magnetizovanej plazmy, teda nabitého plynu ovplyvneného silnými magnetickými poľami.
Tieto objekty sú také rozľahlé, že v ich strede sa nachádzajú celé galaxie, a môžu byť až dvadsaťkrát väčšie než Mliečna cesta. Nový objekt, pomenovaný RAD J131346.9+500320, sa nachádza 7,5 miliardy svetelných rokov od Zeme a je vôbec najvzdialenejším ORC, aký bol doteraz zachytený, píše CNN a odvoláva sa na vedeckú štúdiu.
Prvý takýto prípad
Zároveň ide o prvý prípad, keď ho objavili vedci zapojení do projektu RAD@home Astronomy Collaboratory, ktorý vedie astrofyzik Ananda Hota z Univerzity v Bombaji. Je to iba druhý známy ORC s dvojitým prstencom. Objav sa podaril vďaka dátam z európskeho LOFAR teleskopu, ktorý spája tisíce antén rozmiestnených po celej Európe.
Astronomers have just discovered the most distant and powerful “odd radio circle” (ORC) to date: RAD J131346.9+500320, located at a redshift of ~0.94, meaning we see it as it was when the universe was about half its current age.
This remarkable structure exhibits two… pic.twitter.com/g2IFqME6u2
— Erika (@ExploreCosmos_) October 3, 2025
Dvojitá štruktúra, ktorú dobrovoľníci spozorovali, podľa vedcov vznikla po obrovskej explózii v centrálnej galaxii. Tá mohla znovu rozžiariť staré oblaky plazmy, ktoré pôvodne vznikli pri aktivite supermasívnej čiernej diery. Podľa Hotu tieto rádiové kruhy uchovávajú stopy dávnych energetických procesov, ktoré formovali galaxie pred miliardami rokov.
Objav najvzdialenejšieho ORC tak pomáha vedcom pochopiť, ako čierne diery ovplyvňujú vývoj galaxií. Ďalšie odpovede by mohli priniesť nové teleskopy, ako Square Kilometre Array, ktorý sa buduje v Južnej Afrike a Austrálii a po dokončení umožní pozorovať tieto záhadné štruktúry s doteraz nevídanou presnosťou.
Nahlásiť chybu v článku