Vo Veľkej Británii sa šíria vážne obavy. Kráľovskí experti predpovedajú koniec monarchie po vyše tisíc rokoch

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Na svedomí to má škandál a vyhlásenie kráľovského páru.

V posledných dňoch sa objavili zaujímavé pohľady a názory kráľovských komentátorov, že britská monarchia je oveľa zraniteľnejšia, než verejnosť predpokladala. Podľa expertov nie sú problémy len otázkou osobných škandálov, ale môžu ohroziť dôveru verejnosti v celú monarchiu, ktorá v Spojenom kráľovstve existuje už viac než tisíc rokov.

Podľa Daily Mirror sa medzi komentátormi šíri rastúca obava, že britská monarchia stojí pred jednou z najvážnejších výziev vo svojej modernej histórii – až tak vážnou, že niektorí odborníci hovoria o „možnom konci“ tejto inštitúcie ako takej.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Zriedkavé momenty Alžbety II.: Keď jej došla trpezlivosť a rázne zasiahla. Takto ste ju nepoznali
2.
Nový účes princeznej Kate vyvolal ošiaľ. Podľa ľudí omladla a vyzerá výborne, pritom ide o malú zmenu
3.
Harryho prenasledovateľka opäť v akcii: Sedela priamo za ním na súde, ochranka však nemohla nič urobiť
Zobraziť všetky články (367)

Nedostatočné vyjadrenie dvojice

Jedna z kráľovských odborníčiek a novináriek sa odvolala na vyhlásenie princa a princeznej z Walesu týkajúce sa škandálu Andrewa Mountbatten-Windsora, ktoré bolo zverejnené v pondelok po vyšetrení spisov Jeffreyho Epsteina. Amanda Platell označila toto vyhlásenie za nejasné a vyzvala pár, aby zaujal tvrdší postoj k Andrewovi.

„Preboha, ak si William a Kate myslia, že ich správa, ktorá znie, akoby ju napísala umelá inteligencia, ich dištancuje od desaťročného priateľstva so strýkom Andrewom a s jedným z najproduktívnejších odsúdených obchodníkov so sexom na svete a odsúdeným pedofilom, potom žijú v bláznivej krajine,“ napísala novinárka.

Foto: SITA

Reagovala tak na vyjadrenie hovorcu kráľovského páru, ktorý sa v ich mene vyjadril po tom, čo sa objavili spisy o sexuálnom delikventovi Epsteinovi. „Môžem potvrdiť, že princ a princezná sú hlboko znepokojení pokračujúcimi odhaleniami. Ich myšlienky sa naďalej sústreďujú na obete,“ dodal hovorca zo Saudskej Arábie, kde bol William na oficiálnej trojdňovej návšteve.

Podľa magazínu People to bolo prvýkrát, čo sa William a Kate priamo vyjadrili k škandálu, ktorý hovorí o Williamovom strýkovi, bývalom princovi Andrewovi a jeho kontaktoch s Epsteinom. V uvedenom vyhlásení vyjadrili podporu obetiam, no neodkazovali priamo na Andrewa a ani nedali vedieť, čo si o tom myslia. Expertka tvrdí, že ak chcú William a Kate prežiť, musia ihneď konať, to znamená odvolať Andrewa a prerušiť s ním kontakty namiesto toho, aby vydali nerozhodné vyhlásenie, ktoré nič nekomunikuje jasne.

Kríza, ktorá by mohla znamenať koniec

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac