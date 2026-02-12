Vo Veľkej Británii sa šíria vážne obavy. Kráľovskí experti predpovedajú koniec monarchie po vyše tisíc rokoch

V posledných dňoch sa objavili zaujímavé pohľady a názory kráľovských komentátorov, že britská monarchia je oveľa zraniteľnejšia, než verejnosť predpokladala. Podľa expertov nie sú problémy len otázkou osobných škandálov, ale môžu ohroziť dôveru verejnosti v celú monarchiu, ktorá v Spojenom kráľovstve existuje už viac než tisíc rokov.
Podľa Daily Mirror sa medzi komentátormi šíri rastúca obava, že britská monarchia stojí pred jednou z najvážnejších výziev vo svojej modernej histórii – až tak vážnou, že niektorí odborníci hovoria o „možnom konci“ tejto inštitúcie ako takej.
Nedostatočné vyjadrenie dvojice
Jedna z kráľovských odborníčiek a novináriek sa odvolala na vyhlásenie princa a princeznej z Walesu týkajúce sa škandálu Andrewa Mountbatten-Windsora, ktoré bolo zverejnené v pondelok po vyšetrení spisov Jeffreyho Epsteina. Amanda Platell označila toto vyhlásenie za nejasné a vyzvala pár, aby zaujal tvrdší postoj k Andrewovi.
„Preboha, ak si William a Kate myslia, že ich správa, ktorá znie, akoby ju napísala umelá inteligencia, ich dištancuje od desaťročného priateľstva so strýkom Andrewom a s jedným z najproduktívnejších odsúdených obchodníkov so sexom na svete a odsúdeným pedofilom, potom žijú v bláznivej krajine,“ napísala novinárka.
Reagovala tak na vyjadrenie hovorcu kráľovského páru, ktorý sa v ich mene vyjadril po tom, čo sa objavili spisy o sexuálnom delikventovi Epsteinovi. „Môžem potvrdiť, že princ a princezná sú hlboko znepokojení pokračujúcimi odhaleniami. Ich myšlienky sa naďalej sústreďujú na obete,“ dodal hovorca zo Saudskej Arábie, kde bol William na oficiálnej trojdňovej návšteve.
Podľa magazínu People to bolo prvýkrát, čo sa William a Kate priamo vyjadrili k škandálu, ktorý hovorí o Williamovom strýkovi, bývalom princovi Andrewovi a jeho kontaktoch s Epsteinom. V uvedenom vyhlásení vyjadrili podporu obetiam, no neodkazovali priamo na Andrewa a ani nedali vedieť, čo si o tom myslia. Expertka tvrdí, že ak chcú William a Kate prežiť, musia ihneď konať, to znamená odvolať Andrewa a prerušiť s ním kontakty namiesto toho, aby vydali nerozhodné vyhlásenie, ktoré nič nekomunikuje jasne.
Nahlásiť chybu v článku