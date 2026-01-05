Prvé slová po zajatí: Maduro sa postavil pred súd. Odmietol obvinenia a vyhlásil, že je slušný človek

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.

Zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok na prvom pojednávaní pred federálnym súdom v New Yorku, kde je obžalovaný z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.

Informovala o tom stanica Sky News, píše TASR. Prípad má na starosti 92-ročný sudca Alvin Hellerstein, ktorý vyniesol rozsudky v niekoľkých významných kauzách vrátane odškodnenia v súvislosti s teroristickými útokmi v USA z 11. septembra 2001 či navrhovaného urovnania v procese s bývalým hollywoodskym filmovým producentom Harveym Weinsteinom.

Právni zástupcovia Madura a jeho manželky

Šesťdesiattriročného Madura na pojednávaní zastupuje jeden z najvýznamnejších amerických obhajcov Barry Pollack, jeho 69-ročnú manželku Ciliu Floresovú texaský advokát Mark Donnelly.

Venezuelský prezidentský pár na súde odmietol všetky obvinenia uvedené v obžalobe, ktorá zahŕňa sprisahanie s cieľom pašovania kokaínu do USA či držbu guľometov a deštruktívnych zariadení. Maduro v prvom vyjadrení od amerického zásahu vo Venezuele, pri ktorom ho spolu s manželkou špeciálne jednotky zadržali a odviedli do USA, povedal, že bol zajatý vo svojom dome v Caracase.

Foto: Profimedia

„Nie som vinný, som slušný človek, stále som prezidentom svojej krajiny,“ vyhlásil v súdnej sieni na Manhattane Maduro. Za „úplne nevinnú“ sa označila aj Floresová. Maduro tiež využil právo na návštevu konzula; sudca potvrdil, že táto návšteva bude zabezpečená.

Termín ďalšieho pojednávania a kaucia

Madurovciv odpovedali v španielčine a ich vyjadrenia boli následne preložené do angličtiny. Sudca na záver prvého pojednávania stanovil termín ďalšieho na 17. marca o 11.00 h miestneho času (17.00 h SEČ). Madurovi obhajcovia zatiaľ nežiadali o jeho prepustenie na kauciu. Podľa sudcu takúto žiadosť môžu podať, „keď to bude vhodné“.

Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Podľa USA stojí na čele Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.

