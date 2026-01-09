Trump zmenil plány: Druhú vlnu útokov na Venezuelu zrušil, hovorí o spolupráci s Caracasom

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Zlom v americko-venezuelských vzťahoch.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zrušil pôvodne plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele, pretože Caracas začal s Washingtonom spolupracovať.

TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters.

Viac z témy Zadržanie prezidenta Madura:
1.
Venezuela prepúšťa väzňov: Parlament oznámil jednostranné gesto mieru, sú medzi nimi aj cudzinci
2.
Ropa výmenou za moc: Trump chce získať 50 miliónov barelov, hovorí o prospechu pre USA aj Venezuelu
3.
Správa CIA: Madura by mohli nahradiť jeho najbližší spojenci. Udržia stabilitu v krajine
Zobraziť všetky články (30)

Správu budeme aktualizovať.

