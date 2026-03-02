Vláda je absolútne nepripravená, hovorí PS: Blanárovi a Ficovi trvalo tri dni, kým niečo povedali

Opozičné hnutie PS upozorňuje v súvislosti so situáciou na Blízkom východe na nepripravenosť slovenskej vlády. Vyčíta jej neskorú reakciu. Kritizuje okrem iného to, že nedošlo k skoršej evakuácii Veľvyslanectva SR v iránskom Teheráne. Vyplýva to z vyjadrenia člena hnutia PS Petra Bátora na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Pondelková tlačová konferencia premiéra a ministra zahraničných vecí je na tretí deň, odkedy vypukol konflikt. Tretí deň. Toto je presne toľko dní, odkedy sme dostali prvú informáciu z takto vysokého vedenia štátu. A je to krásny príklad toho, ako krízový manažment v štáte naozaj nefunguje, osobitne, keď máme krízu, ktorá sa dotýka tisícov našich občanov,“ skonštatoval.
Bátor vyčítal vládnym predstaviteľom neskoré reakcie. Upozornil na to, že informácie na oficiálnych weboch pribúdali až poobede po útoku a že ich bolo málo. Kritizoval aj to, že k evakuácii veľvyslanectva SR v iránskom Teheráne došlo až v tretí deň útoku. „Tí zamestnanci mali byť z tejto krajiny dávno preč. Je to priame ohrozenie našich diplomatov,“ okomentoval.
