Diváci Pečie celé Slovensko sú zhrození. Podľa nich došlo v poslednom kole k podvodu, správanie súťažiacej nemá obdoby

Čo sa týka posledného kola cukrárskej šou, tam si prišli na svoje hlavne staršie ročníky. Nieslo sa totiž v znamení retra, takže nechýbali husté kučeravé vlasy a outfity pripomínajúce 80. a 90. roky. Hoci účelom bolo okrem iného pobaviť divákov a navodiť príjemnú atmosféru, stalo sa niečo, z čoho sú mnohí prekvapení a doteraz sa o tom rozprávajú na sociálnej sieti.
Chytajú sa za hlavu a nerozumejú tomu, čo vlastne videli. Nedeľné retro kolo relácie Pečie celé Slovensko rozvírilo prudkú debatu na Facebooku, kde sa doteraz diváci vyjadrujú k tomu, čo sa stalo. Podľa mnohých totiž došlo v šou k podvodu, za ktorý mala vypadnúť jedna zo súťažiacich. Vypadol však niekto iný, čo niektorí považujú za nespravodlivé.
Bola to od nej drzosť
Zdá sa, že retro tému, ktorá mala pôvodne zaujať, zatienil jeden nečestný krok zo strany účastníčky. Diváci už pomaly zabudli na to, v akom duchu sa nieslo posledné kolo a teraz sa rozčuľujú nad podvodom, ktorý v šou nastal. Podľa nich mala vypadnúť Viki, ktorá ukradla šľahačku od Janky. A hoci to niektorí pomenovali tak, že si ju „vzala“ alebo „požičala“, i napriek tomu sa väčšine zdvihol tlak.
„Tak za ten podvod, čo predviedla Viki, jej prajem odchod domov! To čo bolo?! Ukradne šľahačku, neprizná sa a smelo si vezme druhé miesto? Toto už nie je pomoc. Toto je riadna „sviňačina“, akú som za 5 sérií nevidela! Je to škoda… Lebo tento program je jedným z mála fér. P. S.: A minulú časť debata o alkohole, ako sa Vladi opil v 15… Tak to ste si tiež mohli odpustiť, prípadne to upraviť. Pozerajú vás rodiny s detmi,“ napísala na sociálnej sieti diváčka a spomenula tiež staršie kolo.
Iná diváčka to však berie inak. „Neukradla, ale jej to dala a to je rozdiel… Všetci si pomáhajú navzájom, ak ste si nevšimli…“ zareagovala. „Nikdy si nikto nevzal krém, ak nemal svoj, vôbec. A už vôbec nie v technickej výzve. Janka jej ho dala? A čo mala robiť? Povedať jej nie? To bola totálna drzosť si ho ísť vôbec pýtať. Nešportové, nesúťažné a môžeme pokračovať. Ako mi bola sympatická, tak s týmto u mňa skončila. Toto bolo totálne cez čiaru,“ prikláňa sa k pôvodnému názoru iná žena. „Presne nad tým som sa rozčuľovala aj ja celý čas,“ dodala ďalšia.
