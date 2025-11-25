Diváci Pečie celé Slovensko sú zhrození. Podľa nich došlo v poslednom kole k podvodu, správanie súťažiacej nemá obdoby

Foto: Facebook (Pečie celé Slovensko)

Jana Petrejová
Nemôžu uveriť tomu, čoho sa dopustila.

Čo sa týka posledného kola cukrárskej šou, tam si prišli na svoje hlavne staršie ročníky. Nieslo sa totiž v znamení retra, takže nechýbali husté kučeravé vlasy a outfity pripomínajúce 80. a 90. roky. Hoci účelom bolo okrem iného pobaviť divákov a navodiť príjemnú atmosféru, stalo sa niečo, z čoho sú mnohí prekvapení a doteraz sa o tom rozprávajú na sociálnej sieti. 

Chytajú sa za hlavu a nerozumejú tomu, čo vlastne videli. Nedeľné retro kolo relácie Pečie celé Slovensko rozvírilo prudkú debatu na Facebooku, kde sa doteraz diváci vyjadrujú k tomu, čo sa stalo. Podľa mnohých totiž došlo v šou k podvodu, za ktorý mala vypadnúť jedna zo súťažiacich. Vypadol však niekto iný, čo niektorí považujú za nespravodlivé.

Bola to od nej drzosť

Zdá sa, že retro tému, ktorá mala pôvodne zaujať, zatienil jeden nečestný krok zo strany účastníčky. Diváci už pomaly zabudli na to, v akom duchu sa nieslo posledné kolo a teraz sa rozčuľujú nad podvodom, ktorý v šou nastal. Podľa nich mala vypadnúť Viki, ktorá ukradla šľahačku od Janky. A hoci to niektorí pomenovali tak, že si ju „vzala“ alebo „požičala“, i napriek tomu sa väčšine zdvihol tlak.

„Tak za ten podvod, čo predviedla Viki, jej prajem odchod domov! To čo bolo?! Ukradne šľahačku, neprizná sa a smelo si vezme druhé miesto? Toto už nie je pomoc. Toto je riadna „sviňačina“, akú som za 5 sérií nevidela! Je to škoda… Lebo tento program je jedným z mála fér. P. S.: A minulú časť debata o alkohole, ako sa Vladi opil v 15… Tak to ste si tiež mohli odpustiť, prípadne to upraviť. Pozerajú vás rodiny s detmi,“ napísala na sociálnej sieti diváčka a spomenula tiež staršie kolo.

Iná diváčka to však berie inak. „Neukradla, ale jej to dala a to je rozdiel… Všetci si pomáhajú navzájom, ak ste si nevšimli…“ zareagovala. „Nikdy si nikto nevzal krém, ak nemal svoj, vôbec. A už vôbec nie v technickej výzve. Janka jej ho dala? A čo mala robiť? Povedať jej nie? To bola totálna drzosť si ho ísť vôbec pýtať. Nešportové, nesúťažné a môžeme pokračovať. Ako mi bola sympatická, tak s týmto u mňa skončila. Toto bolo totálne cez čiaru,“ prikláňa sa k pôvodnému názoru iná žena. „Presne nad tým som sa rozčuľovala aj ja celý čas,“ dodala ďalšia.

Každý by mal hrať sám za seba

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac