Veronika Kvietková z PS sa ospravedlnila za konšpirácie: Priznala chybu, v hnutí však môže skončiť

Členka strany Progresívne Slovensko oľutovala svoje správanie. Jej vyjadrenia k tragickej udalosti masovej streľby počas osláv Chanuky na pláži Bondi v Sydney sa rýchlo po zverejnení stretli s kritikou. Udalosť, pri ktorej zahynulo 16 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, vyvolala silnú odozvu aj v slovenskom verejnom priestore, pričom väčšina zdieľala slová smútku a sústrasti. Okrem Kvietkovej.
Ako sme vás informovali v článku, Veronika Kvietková, niekdajšia kandidátka Progresívneho Slovenska a súčasná členka strany, na svojom instagramovom účte v anglickom jazyku zverejnila svoj pohľad na desivý teroristický útok.
„Prečo ma vlastne ani neprekvapuje, že to vyzerá ako sprisahanie Mossadu a že ,nadradení Židia‘ v Izraeli opäť útočia na Židov aj iných ľudí len preto, aby šírili protimoslimskú nenávisť a propagandu,“ napísala Kvietková. Po zverejnení tejto konšpiračnej teórie netrvalo dlho, kým prišla prvá kritika. Jej slová navyše odsúdila aj samotná strana Progresívne Slovensko a je možné, že ju jej tvrdenie bude stáť miesto v strane.
Ospravedlnila sa
„Vyjadrenia p. Kvietkovej považujeme za škandalózne, nezlučiteľné s hodnotami PS a dôrazne ich odmietame. Predsedníctvo PS ešte dnes rozhodne o pozastavení jej členstva v hnutí, a zároveň bude podaný podnet na rozhodcovskú komisiu PS s návrhom na vylúčenie zo strany,“ znelo stanovisko PS.
Dnes ďalšie vyjadrenie zverejnila aj samotná Veronika Kvietková, ktorá sa rozhodla vyjadriť úprimnú sústrasť obetiam útoku na pláži Bondi. Následne priblížila, čo bolo jej zámerom, keď zverejnila svoje prvé tvrdenie. V skutočnosti nemalo ísť o konšpiračnú teóriu, ale jej zámerom malo byť „vystríhať pred nárastom protimoslimských nálad, fašizmu a sionizmu ako ideológií nezlučiteľných s ľudskými právami.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Urobila som chybu v komunikácii k citlivej veci, ktorá sa dotkla mnohých ľudí na Slovensku. Ospravedlňujem sa tým, ktorým moje vyjadrenie ublížilo,“ napísala Kvietková. Vo svojom vysvetlení priznala, že rozumie, že si ako členka strany musí dávať pozor na to, čo hovorí, keďže ľudia tomu venujú zvýšenú pozornosť, a preto sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru.
„Dôrazne odmietam antisemitizmus. Principiálne som proti akejkoľvek rodovo, rasovo a nábožensky podmienenej nenávisti, ako aj aplikovaniu kolektívnej viny voči komukoľvek, čo dokazuje aj môj aktivizmus v oblasti ľudských práv a šírenie osvety medzi mládežou o obetiach Holokaustu na Slovensku, ako aj o nebezpečenstve, ktoré predstavuje neonacizmus a islamofóbia,“ dodala členka strany.
