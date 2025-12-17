Prekvapenie: Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Rozhodol o tom v stredu na svojom neverejnom zasadnutí pléna.
Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý má od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválila v decembri Národná rada SR napriek vetu prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Môže ísť o zásah do základných práv a slobôd
Opozícia v podaní namieta možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom Európskej únie (EÚ), ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci kritizujú napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov.
Podanie na ÚS podporil aj verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský. V prípade zákona sa obáva nezvratných zásahov do základných práv a slobôd. Hlavný problém vidí v ustanovení, ktoré umožňuje kedykoľvek preskúmať už udelenú ochranu oznamovateľa. Podľa Dobrovodského to do systému vnáša nepredvídateľnosť.
Nový úrad má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši i preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Nahlásiť chybu v článku