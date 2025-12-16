Členka PS šírila konšpirácie o útoku na Bondi Beach: Komunita Židov na Slovensku okamžite reagovala

Masová streľba počas osláv Chanuky na pláži Bondi v Sydney nezostala len tragédiou vzdialenou tisíce kilometrov. Udalosť, pri ktorej zahynulo 16 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, vyvolala silnú odozvu aj v slovenskom verejnom priestore. O to viac, že medzi obeťami bola aj Slovenka Marika Pogány.
Zatiaľ čo väčšina verejných predstaviteľov reagovala vyhláseniami sústrasti a jasným odmietnutím antisemitizmu, jeden komentár na sociálnych sieťach vyvolal ostrý konflikt. Autorkou bola Veronika Kvietková, niekdajšia kandidátka Progresívneho Slovenska a súčasná členka strany. Je otázne, či to tak ostane aj naďalej a ako sa k tomu postaví strana.
Mossad a tajné sprisahanie
Na svojom instagramovom účte v anglickom jazyku zverejnila svoj pohľad na desivý teroristický útok.
„Prečo ma vlastne ani neprekvapuje, že to vyzerá ako sprisahanie Mossadu a že ,nadradení Židia‘ v Izraeli opäť útočia na Židov aj iných ľudí len preto, aby šírili protimoslimskú nenávisť a propagandu,“ napísala Kvietková.
Na jej príspevok upozornila na sociálnej sieti aj stránka Židia na Slovensku.
„Ďakujeme za všetky kondolencie a vyjadrenia spoluúčasti po antisemitskom teroristickom čine v Sydney. Svojím obsahom sa líši len vyjadrenie mladej političky Kvietkovej. Jej vyjadrenie je na priloženej fotografii,“ uviedla organizácia.
„Pani Veronika Kvietková, volal nám službukonajúci dispečer z Mossadu, že Vás máme poprosiť, aby ste neprezrádzali dobre strážené tajomstvá. My k odkazu dodávame, že ak by ľudská zloba a hlúposť vyrábala elekrinu, vďaka Vám by nikto na Slovensku energopomoc nepotreboval,“ dodala satiricky stránka.
Vyjadrenie Progresívneho Slovenska
„Vyjadrenia p. Kvietkovej považujeme za škandalózne, nezlučiteľné s hodnotami PS a dôrazne ich odmietame. Predsedníctvo PS ešte dnes rozhodne o pozastavení jej členstva v hnutí, a zároveň bude podaný podnet na rozhodcovskú komisiu PS s návrhom na vylúčenie zo strany.
Pokiaľ ide o hrozný antisemitský útok, ktorého obeťou bola aj Slovenka p. Pogány, obratom ho odsúdili vrcholoví predstavitelia PS, vrátane predsedu hnutia a podpredsedu NR SR za PS.“
