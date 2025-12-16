Členka PS šírila konšpirácie o útoku na Bondi Beach: Komunita Židov na Slovensku okamžite reagovala

Foto: Fb/Veronika Kvietková, Fb/Židia na Slovensku

Martin Cucík
Veronika Kvietková zverejnila na sociálnej sieti poburujúce teórie o útoku v Austrálii.

Masová streľba počas osláv Chanuky na pláži Bondi v Sydney nezostala len tragédiou vzdialenou tisíce kilometrov. Udalosť, pri ktorej zahynulo 16 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, vyvolala silnú odozvu aj v slovenskom verejnom priestore. O to viac, že medzi obeťami bola aj Slovenka Marika Pogány.

Zatiaľ čo väčšina verejných predstaviteľov reagovala vyhláseniami sústrasti a jasným odmietnutím antisemitizmu, jeden komentár na sociálnych sieťach vyvolal ostrý konflikt. Autorkou bola Veronika Kvietková, niekdajšia kandidátka Progresívneho Slovenska a súčasná členka strany. Je otázne, či to tak ostane aj naďalej a ako sa k tomu postaví strana.

Mossad a tajné sprisahanie

Na svojom instagramovom účte v anglickom jazyku zverejnila svoj pohľad na desivý teroristický útok.

Prečo ma vlastne ani neprekvapuje, že to vyzerá ako sprisahanie Mossadu a že ,nadradení Židia‘ v Izraeli opäť útočia na Židov aj iných ľudí len preto, aby šírili protimoslimskú nenávisť a propagandu,“ napísala Kvietková.

Na jej príspevok upozornila na sociálnej sieti aj stránka Židia na Slovensku.

„Ďakujeme za všetky kondolencie a vyjadrenia spoluúčasti po antisemitskom teroristickom čine v Sydney. Svojím obsahom sa líši len vyjadrenie mladej političky Kvietkovej. Jej vyjadrenie je na priloženej fotografii,“ uviedla organizácia.

„Pani Veronika Kvietková, volal nám službukonajúci dispečer z Mossadu, že Vás máme poprosiť, aby ste neprezrádzali dobre strážené tajomstvá. My k odkazu dodávame, že ak by ľudská zloba a hlúposť vyrábala elekrinu, vďaka Vám by nikto na Slovensku energopomoc nepotreboval,“ dodala satiricky stránka.

Vyjadrenie Progresívneho Slovenska

„Vyjadrenia p. Kvietkovej považujeme za škandalózne, nezlučiteľné s hodnotami PS a dôrazne ich odmietame. Predsedníctvo PS ešte dnes rozhodne o pozastavení jej členstva v hnutí, a zároveň bude podaný podnet na rozhodcovskú komisiu PS s návrhom na vylúčenie zo strany.  

Pokiaľ ide o hrozný antisemitský útok, ktorého obeťou bola aj Slovenka p. Pogány, obratom ho odsúdili vrcholoví predstavitelia PS, vrátane predsedu hnutia a podpredsedu NR SR za PS.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Minúty hrôzy na pláži v Sydney neprežilo 16 ľudí: Po streľbe má byť jednou z…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac