Veľký zlom v živote princa Georgea: Začína sa príprava na jeho budúcu úlohu kráľa

Princ George postupne vstupuje do novej etapy svojho života, v ktorej sa detstvo začína prelínať s očakávaniami jeho budúcej kráľovskej úlohy.
Očakáva sa, že nadchádzajúci rok prinesie pre mladého princa ešte viac oficiálnych príležitostí aj rozhodnutí týkajúcich sa jeho vzdelávacej cesty. Podľa magazínu Royal Insider sa princ William a princezná Kate snažia nájsť rovnováhu medzi čo najbežnejším detstvom a postupným uvádzaním do kráľovských povinností, pričom sa opierajú o presvedčenie, že budúci 13-ročný následník je už na ďalšie kroky pripravený.
Posun v príprave na kráľovskú budúcnosť
Princ George sa v uplynulom roku zúčastnil viacerých významných udalostí britskej monarchie. Na jar sprevádzal rodičov na špeciálnej čajovej párty v Buckinghamskom paláci, ktorú usporiadali kráľ Karol a kráľovná Kamila pri príležitosti osláv veteránov druhej svetovej vojny.
Na jeseň sa zas po boku princeznej Kate objavil na prestížnom Festivale spomienok Royal British Legion. Podľa zdroja, ktorý citoval magazín Closer, je atmosféra v rodine čoraz zreteľnejšie poznačená prípravami na Georgeovu budúcnosť: „Budúci rok bude mať 13, takže veria, že je pripravený.“
